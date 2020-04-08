【新冠肺炎】全球經濟料萎縮2.5%　呢兩個歐豬國或現主權債危機

經濟學人智庫發表的報告稱，預期新型冠狀病毒（COVID-19）疫情爆發將令2020年全球經濟收縮2.5%，較環球金融危機時的情況更差。在最壞的情況下，倘遏制疫情大流行令發達國家財政收入減少並大幅增加公共開支，更有可能出現主權債務危機。

《路透》報道，在新冠疫情爆發前，經濟學人智庫原預測2020年全球GDP按年增長為2.3%，但現時預測修訂為收縮2.5%。對經濟增長的負面影響來自需求及供應兩方面，一方面，各國的隔離措施、疾病及消極的消費者及商業情緒將壓抑需求面；另一方面，關閉工廠及供應鏈中斷將造成供應瓶頸。

疫情對經濟的打擊將主要集中在上半年，報告預期，如疫情的傳播在全球範圍內得到控制，並且沒有出現第二波或第三波的大流行，全球經濟於下半年將會温和反彈。然而，疫情對市場信心及需求的影響將會較為長遠。不確定性上升將促使家庭增加預防性儲蓄，商業投資也會推遲。即使各國政府解除封城令，但部分消費者仍因擔心受到感染而可能繼續自我隔離，這將會限制私人消費的復甦。

經濟學人智庫報告指稱，在最壞的情況下，倘因遏制疫情大流行令發達國家財政收入減少並大幅增加公共開支，更有可能出現主權債務危機。特別是一些歐洲國家如意大利和西班牙，其財政狀況在疫情爆發前本已薄弱，任何一個這些國家的潛在債務危機，均可能迅速蔓延至其他發達國家和新興市場，將全球經濟推向可能更深的低谷。

報告稱，中國為最先爆發新冠病毒疫情的國家，當局對湖北及其他省份的封城措施，大大地限制了對國內及國際供應鏈至關重要的地區的經濟活動。現時有迹象顯示中國的經濟活動開始慢慢恢復，並逐漸取消隔離措施令生活逐漸回覆正常。在此背景下，報告預期第二季中國的GDP按季增長反彈至9.2%，首季按季則收縮10.9%。不過，第二季的強勁增長主要由於較低的按年基數效應，報告相信中國2020年全年GDP增長將只有1%。

北京時間4月8日零時，封城76天的武漢市正式解除封鎖，恢復內外交通出行並加快復工復產速度。（新華社）

料美國經濟第二季收縮5.9%

美國方面，該國現時已成為全球新冠病毒確診個案最多的國家。經濟學人智庫表示，疫情大流行對美國經濟增長的影響將主要體現在第二季度，料GDP按季將收縮5.9%，較首季收縮1.3%擴大。報告認為，美國當局最初對疫情爆發的反應尤為差勁，使病毒迅速擴散。

考慮到遏制病毒實施的措施、3月下旬申請失業救濟人數的激增以及加快病毒檢測的進展緩慢，報告預計美國2020年實際GDP將收縮2.9%，但這僅為樂觀的基本情景預測，並假設2萬億美元的經濟刺激計劃可迅速落實。

聯合國經濟和社會事務部稍早發佈的研究稱，受新冠病毒疫情的影響，2020年全球經濟收縮幅度可能接近1%（即0.9%）。研究並指出，如果全球對經濟活動的限制延續至2020年第三季度，且財政應對措施未能對居民收入和消費支出提供支持，則全球經濟產出可能進一步萎縮。