日本經濟迅速惡化　逾百家企業宣告破產

出口大跌、消費緊縮、失業攀升，日本首相安倍晉三原本希望通過2020東京奧運會拉動經濟的願景不僅沒有達成，隨着新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，簡稱新冠肺炎）疫情的蔓延，日本經濟反而陷入深不見底的衰退。

早前日本政府發表4月份月度經濟報告說，受新冠肺炎疫情擴散影響，目前日本經濟形勢迅速「惡化」，情況極為嚴峻。這是日本政府自2009年5月以來首次在經濟形勢評估中使用「惡化」一詞。

疫情席捲日本前，國際貨幣基金組織（IMF）一度將日本2020年GDP增長預期從0.5％上調至0.7%，但是在4月中旬被下調到-5.2%。高盛集團4月24日也進一步看衰日本經濟2020年二季度的表現，從-25%下調至-29%，同時預測日本全年經濟比2019年萎縮6.5%。

疫情之下，去日本的遊客鋭減。圖為，日本東京戴着防護口罩的工作人員站在測量體温的機器旁。（REUTERS）

疫情下被迫停止的各種經濟活動導致日本個人消費、就業、企業收益、行業狀況都出現直線下滑。

據中國央視網新聞報道，截至4月末，日本國內已有超過百家企業因疫情而宣告破產，其中接連錯失櫻花季、黃金週與奧運會的酒店類企業成為最大輸家，佔比超過兩成。

有專家預測，日本酒店行業要實現觸底反彈，或將需要長達18個月的時間。而過長的周期，將讓此前瞄準奧運特需而舉債擴建的酒店大批倒閉。儘管日本政府宣布將向受災嚴重的企業提供最多200萬日元的補助金以及為期一年的税賦優惠，但也只是杯水車薪。酒店行業紛紛向自助化、公益化轉型，節流開源以謀求自救。

據悉，日本政府定於當地時間5月4日發佈新版新冠病毒應對方針，將允許疫情風險較低地區有條件復工復課。據日本共同社報道，新方針草案內容包括允許34個縣根據實際情況同意商鋪等部分場所有條件恢復營業，階段性返校復課；繼續避免人群聚集和密切接觸、限制跨縣人員流動、避免前往與店員直接接觸的飲食店。