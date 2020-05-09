專家稱疫情後世界將發生大變　高科技產業成贏家

分析指出，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，簡稱新冠肺炎）正在改變國際政治、經濟格局；與此同時高科技產業將成為這場疫情的「贏家」。

日本共同社報道，美國政治學者伊恩布雷默（Ian Bremmer）在接受採訪時表示，新冠肺炎疫情蔓延將導致未來經濟方式發生變化，以人工智能為核心的第四次產業革命或許會趁勢到來。雖然目前各國已分階段恢復經濟活動，但疫苗研發成功並投入使用可能要花一年半時間，到人們能夠放心生活則需要三年，其間經濟方式將發生很大變化。

布雷默認為，今後在確保通勤和職場安全的情況下，企業將轉變工作方式，僅憑以往的幾成人數來獲得收益。以人工智能（AI）為核心的第四次產業革命應該會一舉到來。布雷默指出，高科技產業將成為這場疫情的「贏家」，因為支撐在新冠疫情下生活的科技對恢復經濟活動而言不可或缺。科技的作用除了追蹤密切接觸者外，還能實時把握疫苗的供給。

包括中國在內的全球各國都在全力發展人工智能。（新華社）

對於經濟復甦的前景，美聯儲（Fed）主席鮑威爾（（Jerome Powell））近日給出了更為清醒的展望。他暗示即使經濟在第三季度開始復甦，疫情帶來的困難也遠未結束。美國勞工部5月8日宣布，美國4月非農就業人口減少2,050萬人，為史上最大降幅；4月失業率升至14.70%，創1940年代二戰結束軍人集中復員以來的最高水平，

彭博社報道稱，創紀錄的失業率已經足以讓美國現任總統特朗普（Donald Trump）「史上留名」，過高的失業率將使他失去競選連任的最大賣點，這也促使他全力推動「重新開放美國」的儘快實施。特朗普8日在白宮向共和黨議員介紹了一個新的競選口號：「向偉大轉變（Transition to Greatness）」。

不過或許美國前國務卿基辛格（Henry Alfred Kissinger）的說法顯然更具代表性，基辛格表示：「即便疫情過去了，世界也不會是之前的樣子了。 」