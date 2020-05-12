分析指美國將進入大蕭條　高盛：標指料未來三個月跌近20%

在新型冠狀病毒肺炎疫情陰影下，越來越多的市場人士認為美國經濟距離大蕭條僅一步之遙。彭博宏觀評論員文森特·西格納雷拉（Vincent Cignarella）指出，對於美國經濟而言，真正令人擔憂的應該是伴隨經濟復甦而來的通貨膨脹的影響，以及回到上世紀70年代式滯脹的可能性。

此外，億萬富翁對衝基金投資人瓊斯（Paul Tudor Jones）指，如果一年之內無法遏制新冠肺炎大流行，美國經濟將進入「第二次大蕭條」。瓊斯還表示，美國可能會在接觸者追蹤和其他國家使用的迅速遏制疫情的方法上遇到麻煩。

美國經濟在疫情之下突然陷入蕭條，部份商場門口的停車場空空蕩蕩。（AP）

美股在3月份進入有記錄以來最快的熊市之後，目前已從低位迅速反彈。由於投資者押注最終經濟會重新開放，標普500指數目前已從低位反彈30%以上，僅比其歷史高點低13.6%。「我認為反彈的這一部分很容易預測，但市場此後的表現將在很大程度上取決於疫情控制的工作，重點將從流動性問題轉移到償付能力問題上。」瓊斯說：「如果我們找不到治療方法或開發疫苗，如果找不到更好的大規模檢測方法……那麼我認為市場就將面臨更加困難的時期。」

無獨有偶，高盛集團稱，悲觀情緒很快就會佔上風，並將導致標普500指數在未來三個月下跌近20%。

該行首席美國股票策略師科斯坦（David Kostin）在一份報吿中寫道，過去幾周的財政和貨幣支持措施成功地避免了金融危機，但經濟恢復正常還有很長的路要走，投資者已經超前了。

高盛警吿稱，金融、經濟和政治風險令美國國內股市前景黯淡。該銀行指出，紐約以外地區的美國感染曲線沒有趨平，這將是一個漫長的重新啟動過程，到2020年將有50%的股票回購受到打擊，還可能面臨更高的企業稅和事實上的消費稅。

美國財政部長努欽（Steven Mnuchin）5月10日強調，即使新冠肺炎已經蔓延至白宮大樓，並迫使政府的冠狀病毒工作小組的三名主要成員進行自我隔離，各州也必須開放更多的企業和辦事處。