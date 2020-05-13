美國四月份財政赤字創下新紀錄　三位官員警吿經濟風險

新型冠狀病毒肺炎疫情下的美國財政赤字飆升，重啟經濟困難重重。因先後推出四輪總額達2.8萬億美元的經濟紓困計劃，美國四月份財政預算赤字達到了創紀錄的7,380億美元。根據美國財政部5月12日公布的報吿，四月份聯邦政府支出9,800億美元，是去年四月的2.5倍；而財政收入只有2,420億美元，收入按年下跌了55%。

四月份通常是美國的財政盈餘月，赤字飆升除了支出大幅增加的原因外，個人和企業所得稅收入出現巨大缺口，主要是受新冠肺炎疫情影響，聯邦政府推遲了報稅和繳稅的截止時間。

自去年十月份開始的新一財政年度以來，美國聯邦政府赤字已經累計高達1.5萬億美元，整個財年可能將達到3.7萬億美元。

日前，美聯儲（Fed）官員警吿稱，病毒爆發和美國經濟的部分關閉可能導致當前季度經濟大幅下滑，並可能帶來會造成持久傷害的大規模破產風險。

疫情已是美國經濟上行的最大障礙。(AP )

聖路易斯聯邦儲備銀行行長布拉德（James Bullard）在視頻講話中稱：如果防疫封鎖持續下去，「你將看到企業大規模倒閉，並冒著經濟陷入蕭條的風險」。明尼阿波利斯聯儲行長卡什卡里（Neel Kashkari）警吿說從疫情中走出來的經濟將會「逐步且緩慢地復甦」。達拉斯聯儲行長卡普蘭（Robert Kaplan）表示，如果失業率繼續上升，經濟將需要更多的財政刺激措施。

美聯儲在3月中旬將利率降至接近零，並推出了前所未有的貸款計劃，以緩解疫情帶來的衝擊。即使如此，Bullard警吿說，本季度經濟產出可能下降約40%，並補充說政府讓企業暫時停業的命令是不可持續的。

不過，美國政府的首席傳染病專家安東尼·福奇（Anthony Fauci）警吿國會說，在美國試圖戰勝新冠肺炎疫情之際，過快結束封鎖可能會帶來嚴重後果，包括疫情新的暴發。