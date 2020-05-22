【兩會2020】政府工作報吿解讀：不設GDP目標　嚴守「六保」底線

中國國務院總理李克強在十三屆全國人大三次會議上宣讀了2020年中國政府工作報吿（以下簡稱報吿）。受新冠病毒肺炎疫情的衝擊，中國經濟面臨着嚴峻的下行壓力。綜合研判形勢，中國政府對疫情前考慮的預期目標作了適當調整，沒有提出全年經濟增速的具體目標。

對此，報吿解釋稱，由於全球疫情和經貿形勢不確定性很大，中國發展面臨一些難以預料的影響因素，不設定國內生產總值（GDP）增速目標有利於引導各方面集中精力抓好「六穩」、「六保」。

報吿認為，「『六保』是今年『六穩』工作的着力點，守住『六保』底線，就能穩住經濟基本盤，以保促穩、穩中求進，就能為全面建成小康社會夯實基礎」。報吿表示，中國「要用改革開放辦法，穩就業、保民生、促消費，拉動市場、穩定增長，走出一條有效應對衝擊、實現良性循環的新路子」。

2020年5月22日，中國全國人民代表大會在北京人民大會堂開幕，中國國家主席習近平在開幕儀式上鼓掌。（法新社）

報吿的表述以非正常時期的底線思維為主導，「六保」成為2020年經濟工作的主要方向，其中「保民生、保就業、保市場主體」是經濟工作的重心。這表明中國政府對當前宏觀經濟面臨的挑戰有著清醒的認識，敢於直面困難和挑戰。由於全球疫情還沒有得到控制，未來經濟發展的不確定性較強。如果貿然設立一個明確GDP目標，可能會令政府顧此失彼，偏移經濟工作的重心。因此，不設立GDP目標反而成為更好地選擇。

然而，不設立GDP目標並不代表政府對經濟工作沒有要求。在就業、財政支出、減稅降費等方面，政府的目標仍然十分明確。

受疫情的影響，2020年的就業形勢十分嚴峻。中國3月城鎮調查失業率為5.9%，然而由於失業條件設置不合理、農民工失業統計不完善等問題，中國的失業率可能遠高於官方統計數字。因此，政府將「保就業」作為「六保」工作之首，在報吿提出「城鎮新增就業900萬人以上、城鎮調查失業率6%左右、城鎮登記失業率5.5%左右」等要求。

2020年5月22日，中國國家副主席王岐山（右）和國務院副總理劉鶴（左）在北京人民大會堂出席全國人民代表大會開幕式。（法新社）

2020年，中國政府在財政政策方面將更加積極有為。報吿顯示，財政赤字率擬按3.6%以上安排，財政赤字規模比去年增加1萬億元（人民幣，下同），同時發行1萬億元抗疫特別國債。由於地方政府財政受疫情的影響更大，支出任務也更重，此次增加的2萬億元財政支出將全部轉移給地方，支持減稅降費、減租降息、擴大消費和投資等政策。

減稅降費方面，中國政府將繼續執行下調增值稅稅率和企業養老保險費率等制度。2019年政府通過減稅降費為企業減負2.36萬億元，2020年報吿將企業減負目標提高至2.5萬億元。此外，報吿要求「讓中小微企業貸款可獲得性明顯提高」，明確2020年「大型商業銀行普惠型小微企業貸款增速要高於40%」。

衡量經濟的健康發展有許多指標，在經濟受到疫情衝擊的特殊時期，不能唯GDP論經濟，「穩住經濟基本盤」更加重要。此時，報吿中的其他量化目標對當前的經濟形勢更有針對性，對政府經濟工作也更具指導性。如果這些目標能夠保質保量地完成，那麼2020年的中國經濟絕對可以「穩中有進」。