【財經評論】華為平板電腦開始動搖蘋果霸主地位

繼中國知名通訊商華為手機穩居中國市場第一後，華為平板電腦開始動搖蘋果（Apple Inc.）在該領域的霸主地位。

國際數據公司（IDC）最新發布的平板電腦季度跟蹤報吿顯示，2020年第一季度，中國平板電腦市場出貨量約373萬台，按年下降29.8%。

華為以150萬台出貨量佔據40.2%的市場份，拿下季度冠軍，是出貨量唯一正增長的平板電腦廠商。蘋果由於受到供應鏈的影響，一季度iPad出貨量為131萬台，按年下降42.5%，市場份額35.1%。

排名第三到第五位的小米、微軟（Microsoft）和聯想，與華為、蘋果不在同一量級，三家廠商一季度平板電腦累計出貨量僅39萬台。其中小米出貨量21萬台，按年下降31.3%，拿下5.5%的市場份額。

中國通信設備巨頭華為正面臨美國政府的全方位堵截。（視覺中國）

值得注意的是，華為平板電腦出貨量，已經連續三個季度位居中國市場第一。

2019年第三季度，華為當時以212萬台平板電腦出貨量，歷史上首次超越蘋果（192萬台），中國平板電腦市場開始由蘋果「一枝獨秀」，演變成蘋果與華為「兩強相爭」。

財報顯示，蘋果2019年來自iPad的收入為205.28億美元。華為年報並未單列平板電腦的收入，但包括手機、PC、平板電腦、電視、智能穿戴等在內的華為消費者業務，2019年收入為4,673.04億元人民幣。

如果將iPhone、Mac、iPad及其他產品列為蘋果的消費者業務，那麼蘋果該項業務2019年收入為2,195.52億美元，以2019年底匯率計算，約合人民幣15,327億元，比華為整個消費者業務的3倍還要多。

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