【財經評論】華爾街「獵殺」中概股　中國企業為何頻遭資本歧視

北京時間6月3日，中國在線教育公司「跟誰學（GSX）」對美國做空機構灰熊（Grizzly Research）發佈的第二份做空報吿回應稱，報吿充斥著大量編造的數據和陳述，針對做空機構公然偽造證據，將向公安機關求助。這已經是三個月內，跟誰學第九次被機構做空。

2020年以來，多隻赴美上市的中國公司股票遭遇做空，從瑞幸（LK）造假被坐實，緊接著愛奇藝、好未來遭遇看空，接踵而至的負面消息讓整個中國概念股板塊陷入尷尬境地，華爾街針對中概股的新一輪信任危機已經開始。

在被做空名單中，不乏新東方這樣的知名企業，圖為新東方教育科技集團董事長俞敏洪。（新華社）

事實上，中國公司赴美上市遭遇誠信危機和機構做空，瑞幸不是第一家，跟誰學也不會是最後一家。二十世紀九十年代，隨著中國經濟飛速發展，中國公司開始受到境外投資者的關注。1997年7月14日，第一隻中概股——中華網，在美國納斯達克上市，掛牌當天股價從美股20美元飆升至67.2美元。自此，中國企業開始在華爾街掀起投資熱潮。

2005 年8 月5 日，互聯網公司百度（BIDU）登陸納斯達克，當日漲幅高達353.85%，創下當時海外IPO（首次公開募股）漲幅最高紀錄。2009 年，赴美上市的中國公司，股價平均漲幅高達130%，其中有5 家漲幅超過1000%，中國公司IPO數量更是佔到美國全年IPO 企業總數的17%。2008年金融危機爆發後，美股哀鴻遍野，納斯達克指數狂跌41%，但中概股業績表現一枝獨秀，成為投資機構的救命稻草。

中國企業受到美國資本市場的追捧，自然也需要經受市場監督和考驗。過去的十年，是中國企業赴美上市的高峰期，從2010年至2019年，共有180家公司選擇在美國證券交易所鳴鑼。也就是從那時起，中國企業受到的質疑也越來越多。僅渾水一家做空機構，就先後曝光了東方紙業、綠諾國際、分眾傳媒等18家公司，其中6家被迫退市。

2010年8月，在華爾街頗具影響力的《巴倫週刊》（Barron's）質疑在美國借殼上市的中國公司，引起資本市場對中概股的不信任情緒。隨後，協力廠商做空機構和中概股之間的交鋒進入白熱化。在短短兩年時間內，有超過50家中國公司因為未能滿足資訊披露條件、不符合交易規則、財務造假等各類原因被退市。

早在2010年，渾水多次做空中概股並連續得手，引起美國監管當局注意，同樣的劇情也在2020年上演。瑞幸財務造假醜聞發生後，美國證券交易委員會（SEC）主席克萊頓（Jay Clayton）在接受採訪時甚至直言：「因為資訊披露的問題，提醒投資者近期在調整倉位時，不要將資金投入在美國上市的中國公司股票。」

經歷多次做空的跟誰學再度遭遇渾水阻擊，但公司的回應相當強硬。（跟誰學網站）

5月20日，美國參議院通過了《外國公司問責法案》（Holding Foreign Companies Accountable Act）。該法案要求，外國公司需要向美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）證明自身並非為所屬國政府擁有。另外，該法案還要求，如果PCAOB連續3年無法對已在美上市的中國公司的會計師事務所進行檢查，美方也將禁止其股票交易。

5月18日，納斯達克向美國證券交易委員會提交修訂規則文本，主要是對部分國家公司的上市標準收緊。具體修訂包含了三個方面，一是基於公司的審計質量、審計機構資格，納斯達克提出新的上市要求；二是對特定區域公司，納斯達克提出新的上市要求；三是對特定公司管理層，納斯達克提出新的特定要求。無論是《外國公司問責法案》，還是納斯達克上市標準新規則，一旦正式生效，對中概股來說都是一次「精確打擊」。

短期來看，此法案對於中概股的負面影響無疑，不僅會進一步壓制現存中概股的估值，也將導致部分中概股的上市進程延遲或中斷；審計機構為應對監管壓力、降低檢查風險，從嚴審計，可能會引發中概股更多爆雷風險；長期來看，倒逼中概股迴歸中國資本市場是必然結果。

中概股頻繁遭遇沽空和當下面臨的「資本歧視」，一方面是部分企業利用中美製度差異的監管真空進行資本套利；另一方面，海外投資者對中概股認識不足，中西方之間文化差異形成不同的商業模式，公司估值難以被合理反映到市場價格中。

同時，類似瑞幸財務造假醜聞也讓大量中小市值中概股處境更加不利。在贏家通吃的華爾街，少數中概股龍頭企業獲得高度關注，大多數公司甚至鮮有曝光。光大證券研報顯示，市值排名前十的民營企業中概股佔全部中概股市值超過八成，大量中小市值公司成交量低迷。

優質中概股被海外機構追捧，而更多中概股被邊緣化。這種情況下，頭部公司以外的中概股，從美股退市，選擇回歸港股或A股，雖然有些無奈，但或許不完全是壞事，而對於那些頭部中概股而言，監管力度的加強，對其影響也是微乎其微的。