香港蟬聯全球樓價最貴城市　住宅均價近千萬元！

香港生活成本高昂，其中居住費用更是冠絕全球。世邦魏理仕發布「2020全球生活報告」，在全球39個重點城市的住宅市場數據與發展趨勢進行分析，報告顯示2019年全球住宅價格最高的十大城市有一半位於亞洲，香港則蟬聯「全球房價最高城市」榜首。新加坡排名第三，而上海、深圳和北京分別位居第四、第五、第六位。

世邦魏理表示，全球十大房價最高城市亞洲佔半。（世邦魏理仕提供）

2019年香港樓價升5%

報告顯示，綜合2019年數據，雖然香港經濟面對衰退，但樓價不跌反升，攀升近5%，而整體住宅成交量則下跌3%。而在住宅價格方面，香港以125.4萬元（美元‧下同）（約978.1萬港元）的住宅均價繼續高居全球之首；第二位則是德國城市慕尼黑，住宅均價為100萬元（約780萬港元）；新加坡則以91.5萬元（713.7萬港元）排第三。

那麼1,000萬元預算，中環等核心商業區附近的一手新盤單位有何選擇？若參照近期新盤售價，英皇國際（0163）位於上環摩羅廟街的項目半山捌號，中層B室﹑面積311平方呎的1房單位折實後售價介乎960至990萬元，正好符合報告內提及的平均住宅售價。1,000萬元預算亦只可以從較小型單位入手。

1000萬元可以買入半山捌號中層B室1房戶。（資料圖片）

全球最貴住宅租金市場 香港排第三

既然入市所費不菲，租樓便成為另一個選擇。雖然香港並非全球住宅租金最貴的城市，但仍為三甲之內。報告指出，紐約是全球住宅租金最費的城市，以平均月租2,870元（22,386港元）排於首位；阿布扎比則以2,838元（22,136港元）排第二；香港以2,682元（20,919港元）的平均租金排第三。十大房租最貴城市排行榜中有四席是中東城市，主要受外籍租戶支持。

報告又指，全球39個重點城市中，有31個錄得住宅價格上升，但平均漲幅只約為2018年的漲幅水平的一半，顯示住宅價格增速有所放緩，反映各地政府實施各項降溫措施，以保障市民負擔能力。

香港蟬聯全球房價最貴城市

除了住宅相關價格，《全球生活報告》亦對日常消費數據進行分析調查，例如在香港買一杯咖啡的平均價格約為4.63元左右，位列「最貴咖啡榜」第4位，與排名首位的迪拜價格只差35仙。相反，香港中等檔次餐廳兩人用餐費用約為51.33元，位於排行榜上第22位，排名首位的紐約（90元），花費較香港昂貴75%。