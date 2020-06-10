【財經評論】中國暫緩窮國還錢　海外放貸如何解決收不回的尷尬

新型冠狀病毒肺炎疫情的大流行導致全球經濟衰退，發展中國家的償債能力也因此大幅削弱。在北京時間6月7日召開的國新辦新聞發佈會上，中國外交部副部長馬朝旭表示，中國積極參與並落實20國集團暫緩最貧困國家債務償付的倡議，已經宣佈暫停77個發展中國家和地區的債務償還。

中國是全球最大的淨債權國之一。根據慕尼克大學教授塞巴斯蒂安·霍恩（Sebastian Horn）等人發佈在基爾世界經濟研究所（Kiel Institute for the World Economy）的工作論文，截至2018年，中國對世界其他國家的債權高達5萬億元（美元‧下同），相當於全球國內生產總值（GDP）的6%。國際金融協會（IIF）的研究同樣顯示，截至2019年，中國現存海外債權高達5.5萬億元。

中國的對外債權並不完全是借款，其中大部分以投資的形式存在，以貸款形式存在的債權僅佔10%左右。即便如此，中國也已經成為發展中國家的主要債權國。霍恩等人的研究發現，在過去幾十年間，中國政府和國有債權人機構向全球150多個國家提供了超過5,000筆貸款，承諾總額高達5,200億元。IFF的研究指出，2013年「一帶一路」計劃啟動以來，至少有7,300億元中國資金被用於112個國家的海外投資和基建項目。

中國的對外貸款推動 「一帶一路」戰略快速開展。（新華社）

中國對外借款快速增長的最主要原因是，國際貨幣基金組織（IMF）、世界銀行（World Bank）以及有「富國俱樂部」之稱的經合組織（OECD）的對外借款無法滿足發展中國家的需求。

發展中國家不僅需要資金，也需要自由使用資金的權力。但是，世界主要債權國組成的非正式組織——巴黎俱樂部（Paris Club）在為債務國紓困時通常會附加嚴苛的政治條件。中國沒有加入巴黎俱樂部，而且《中國的對外援助》白皮書明確指出，「中國對外援助堅持平等互利，注重實效，與時俱進，不附帶任何政治條件」。因此，發展中國家更樂意向中國借貸。

然而，中國作為新興的債權大國，缺乏有效管控外部債務風險的經驗。雖然中國沒有公佈海外壞賬的數額，但是霍恩等人的研究顯示，中國已經與外國政府和公共實體進行了140次債務重組和沖銷。目前，中國只是宣佈暫停77個發展中國家和地區的債務償還。如果欠發達國家和地區的經濟無法從疫情中恢復，那麼未來一段時間中國將面臨大量債務違約或重組。

雖然中國經濟已經開始從疫情中恢復，但是大部分發展中國家的經濟仍在承受疫情的衝擊。（中新社）

單純從融資的角度來看，向欠發達國家和地區貸款的行為風險極大。簡單易行的貸款雖然能夠快速提升中國的國際形象，推動國家對外戰略，但是容易埋下隱患，導致債務不可持續。因此，中國政府應當採取更加負責任的態度改善對外貸款的方式。

首先，中國應當廣泛地與國際機構合作，培養專業人才。投資、融資等金融行為需要大量的資訊和專業的管理。目前，中方已經意識到了這一點。2013年，中國開始以非成員身份常態化參加巴黎俱樂部有關活動；2015年，中國牽頭建立了亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）；2018年，中國政府成立了國家國際發展合作署。

其次，中國應當提高對外貸款的透明度。中國的海外貸款行動一直處於「迷霧」之中，具體細節通常不公開，因此廣受詬病。提高透明度就意味著接受監督，而接受監督是提升管理水準和行政效率的有效手段。此外，提高透明度也有利於促進多邊合作，減少國內外社會對中國海外貸款的質疑和偏見。

最後，中國應當注重對外貸款的經濟效益，減少「面子工程」。中國對外貸款不帶政治條件，但是不意味著不能附帶條件。中國作為比較成功的發展中國家，有資格介紹自己的發展經驗。在向欠發達國家和地區貸款時，可以結合自身的經驗，為借款人設計合理的建設方案，將資金的經濟效益最大化，實現雙贏。