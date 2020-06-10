CPI消除惡性通脹風險　疫情「下半場」中國經濟避免極端

中國國家統計局公佈，2020年5月居民消費價格指數（CPI）按年上漲2.4%，創14個月以來最低水準，CPI重回「2時代」，市場擔憂的惡性通脹風險基本消除。分析認為，隨著居民生產生活逐步恢復，豬肉供應增加，未來CPI可能會溫和上漲。不過，受到國際疫情影響，工業生產需求可能會維持低迷，由此產生的不利影響可能會增加通貨緊縮的風險，但貨幣政策可能會適時調整，避免中國經濟走向惡性通脹或通縮的極端。

食品價格下降，是帶動本次CPI下降的最主要原因。數據顯示，食品價格下降3.5%，降幅擴大0.5個百分點，影響CPI下降約0.78個百分點。而豬肉依然是其中最大的影響因素。5月，豬肉價格按年上漲81.7%，漲幅回落15.2個百分點，影響CPI上漲1.98%個百分點。此外，牛肉、羊肉和雞肉價格漲幅均有所回落。

鮮果、雞蛋、鮮菜價格均大幅下降。三者合計影響CPI下降0.73個百分點。

中國光大銀行金融市場部分析師周茂華認為，5月是豬肉消費淡季，隨著生豬供應增加，供需矛盾進一步緩和，豬肉價格漲幅放緩。而隨著氣溫升高，果蔬供給增加，價格回落。

從2019年開始，豬肉價格暴漲，中國國務院總理李克強在江西南昌最大的農產品批發市場，詢問豬肉價格變化和走勢。（新華社）

5月生產者物價指數（PPI）按年降幅進一步擴大至3.7，按月下降0.4%，創下四年來最大降幅。

周茂華分析，這主要是由於大宗商品輸入性價格仍然處在低位，生產資料價格降幅擴大，整體需求疲軟，再加上前期累積了較高基數。其中，受國際能源價格暴跌影響，能源開採與相關燃料加工等行業出現大幅下滑，石油、天然開採業價格下滑57.6%，石油與煤炭等加工業價格下滑24.4%。

值得注意的是，5月PPI按月下滑幅度明顯收窄。分析認為，這主要是中國國內需求改善，帶動工業品價格邊際企穩。統計顯示，中國國內40個工業行業中價格按月下降的行業減少20個，價格按月上漲的行業增加2個，持平的行業增加8個，顯示工業部門有所改善。

另外，大宗商品價格近期也出現反彈，投資者普遍期待世界經濟逐步復甦。周茂華認為，但需要警惕，全球疫情形勢仍嚴峻，歐美等多國的解封復產如果產生全球二次疫情大流行，將對全球經濟、金融產生二次嚴重衝擊，全球工業部門將再度陷入嚴重衰退。

而對於中國國內而言，宏觀經濟也不能過分樂觀。CPI重回「2時代」雖然基本解除了惡性通脹的擔憂，但CPI漲幅過低通常意味著經濟發展缺乏動力，消費潛力有待激發，因此如何提振內需，刺激消費仍然是目前經濟發展的重要議題。

目前，市場對於未來需求復甦的速度仍有擔憂，主要是疫情導致的收入不穩定導致消費意願減弱。此外，封鎖也導致國際貿易往來不暢，出口疲弱。換言之，對於通脹的擔憂已經迅速轉為通縮。未來幾個月，CPI突破3%的可能性很低。而PPI雖然會緩慢修復但可能仍將維持在負區間。從這個角度看，貨幣政策不存在收縮的基礎，為了防止極端情況發生，未來甚至可能會重新糾偏轉向寬鬆，帶動利率水準進一步下行。