【財經評論】第二季經濟並未好轉　誰來阻止香港衰退！

財政司司長陳茂波於周日（14日）再次發佈香港最新就業形勢。陳茂波表示，香港失業率會由4月份的5.2%進一步攀升，可能超過2009年金融海嘯期間的最差情況。「若在此時仍有暴力衝擊行為，無異於直接摧毀中小企業和打工仔的喘息空間。」

這是自5月23日「港版國安法」正式進入立法程式，以及6月9日香港「修例風波」爆發一週年香港再次爆發「暴力活動」之後，香港特區政府對香港經濟的又一次警示。

6月9日，香港「修例風波」爆發一週年之際，再次發生遊行示威。這讓即將完成立法的「港版國安法」的治理效果蒙塵。表面上的政治高壓，似乎難以解決香港更深層的經濟衰退問題。（Reuters）

香港經濟正在經歷著近20年來最嚴重的深度衰退。5月4日，香港2020年第一季度經濟數據公佈，本地生產總值（GDP）增速錄得倒跌8.9%，創有紀錄以來最大跌幅。而二季度情況並未好轉。

6月2日，香港特區政府不得不宣佈，全體公務員今年凍薪。6月9日，香港財政司司長陳茂波表示，7月份將為香港18歲以上市民每人派發1萬港元，以幫助民眾度過難關。據「渣打香港中小企領先營商指數」顯示，二季度香港企業營商信心顯著轉差，綜合營商指數跌至26.2，已經是近11年來的最差預期。

「衰退」難止

從2019年6月香港爆發「修例風波」以來，一場政治危機正在逐漸演變成一場經濟危機，並且在新冠肺炎疫情的再次打擊之下，從消費到進出口、從服務業到金融，從就業到收入，再到房產和股票，香港經濟和民眾生活正在滑向一場更嚴重的危機。

然而，正所謂屋漏偏逢連夜雨。正當香港政府在進行反思，並重新改進社會治理和經濟政策之時，一場突如其來的新冠肺炎疫情又再次席捲世界。外貿急劇萎縮、全球化產業鏈幾近斷裂，美國實施無限量化寬鬆（QE）政策，美元洪水衝擊全球。這些都給作為國際自由港和金融中心的香港，帶來了前所未有的打擊。

2020年第一季私人消費開支與上年同期比較實質下跌10.2%。固定資產投資、商品出口與服務出口增速也均為負增長。相比於2019年同期，香港恒生指數跌幅已超15%，香港樓市住宅均價也回落了近5%。與此同時，香港失業率也飆升至4.2%，創9年以來新高，未來失業率還可能進一步攀升至7%。

素有 「購物天堂」之稱的香港，其零售業正在受「修例風波」和新冠肺炎疫情的雙重打擊，經營異常冷淡，不得不推出大幅折扣。（新華社）

在「修例風波」與疫情的雙重打擊下，香港經濟陷入了深度衰退。從短期看，其中受影響最大的是香港的服務出口業，2020年一季度年化跌幅達37.8%。旅遊業更是幾乎全部「歸零」。儘管隨著中國疫情的緩解，目前中國的旅遊業已經恢復了近75%。但是，人們對於香港社會管理能力的擔憂依然揮之不去，並開始向更深層面延伸。

市場信心正在被掏空

香港經濟之所以繁榮至今，一方面來自於香港人的艱苦奮鬥，另一方面則得益於，香港作為中國連接世界經濟視窗的特殊位置。來自中國企業的轉口貿易、大量商品的進出口與外匯預結算，以及金融信託業務都需要經過香港。而來自全球的貿易和資金也需要經過香港才能更便捷地進入中國。2019年，中國獲得外商直接投資（FDI）1,381億美元，其中963億美元經香港流入，佔比高達70%。香港在貿易服務業和金融服務業上相比於周邊的上海、深圳等城市更加專業和高效。

然而，近年來一系列的政治事件和社會動盪則正在掏空香港的經濟基礎。早在疫情之前，中國企業已經開始減少了在香港的業務，並轉向中國的上海和深圳，乃至英國的倫敦。2019年二季度，倫敦就已經超越香港成為世界第一大人民幣離岸交易中心。

而「修理風波」和疫情的爆發則加速了市場對於香港「信任」危機的爆發。在中國疫情最嚴重的時期，來自中國的經濟活動停滯，固然是影響香港經濟的主因。但是，隨著3月份中國經濟走出疫情危機開始復甦，原有的對於香港社會治理的不信任就有越發顯現。在企業普遍困難的時期，誰又會願意因為香港的動盪來徒加損失呢？

香港市民對經濟前景信心不如前。（資料圖片）

在中國3月份外貿進出口有所回升，較2月份明顯收窄3.1個百分點，上海、深圳等中國一線城市經濟經濟回暖明顯的同時，香港卻遭遇了「倒春寒」。3月份香港整體出口額按年下跌5.8%。預計2020年第二季度，香港出口額還會出現5%至10%左右的負增長。香港的經濟數據依然在不斷惡化。相比於「修例風波」和新冠肺炎疫情本身造成的損失，這兩者更像是香港問題的放大鏡，並可能誘發更大的危機。

除了產業經濟的衰退風險外，更為危險危機正在來臨。作為國際金融中心，香港正在面臨大規模資本外流。2019年三﹑四季度香港非儲備性質金融賬戶赤字規模分別已達負1,635億港元和負818億港元，創20年來之最。香港的基礎貨幣總結餘已經降至541億元的12年來最低水準。港元面臨巨大貶值壓力。尤其是在美國啟動無限量化寬鬆政策之後，海量美元的衝擊正在使香港應對金融風險的能力大幅減弱。

繼貿易大幅下降後，金融市場的「信用創造」的這一香港經濟的生命線也開始受到威脅。中國社科院世經政所國際投資室主任張明表示，香港服務貿易盈餘顯著收縮將帶來連鎖反應，在2020年，香港可能會面臨經常賬戶赤字與非儲備性質金融賬戶赤字的「雙赤字」格局。而赤字的上升和資金的大量外流則將進一步導致港元的貶值。

儘管在美國疫情爆發以來，港元兌美元出現的大幅升值的情況，並一直保持高位。但是，這更多地來自於美元避險資金的推動。如果，美國的疫情有所好轉，而香港的經濟依然難以恢復，市場情緒就將反轉。目前脆弱的香港經濟和底結餘的狀況將難以抵擋做空勢力的衝擊。

而從長期來看，香港金融中心的地位也正在因此而削弱。資金長期外流的「負馬太效應」將導致，香港資本市場的融資能力和企業信用擔保能力、評級信用進一步下降。之前，中國企業選擇在香港投資、註冊，抑或上市，多半都是看中了香港的金融環境和創新能力。而隨著社會的動盪、階層的固化、大財團對經濟的壟斷，香港人的拼搏與創新精神正在被扼殺，服務的熱心和專業程度也在被內地城市趕超，而融資成本卻正在快速上升。