與歐洲「鬧掰」 數字服務稅為何成為美國的「心頭刺」

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）週三（17日）表示，美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）決定退出與歐盟（EU）官員的數字服務稅談判，「因為他們未能取得任何進展」。

數字服務稅是一些國家針對提供數字服務的跨國互聯網企業徵收的企業所得稅。根據當前的國際稅法，跨國公司通常在發生生產的地方，而不是消費者所在的地方，繳納公司所得稅。然而，隨著數字經濟的發展，一些國家的稅收部門認為跨國公司以虛擬服務的方式從本國用戶獲得了收入，因此即使沒有實體存在也應當繳納相應的數字服務稅。

歐洲多個國家已經開始徵收數字服務稅，或者提出了相關計劃。對此，美國政府表示明確反對。跨國互聯網巨頭大多是美國企業，因此美國政府認為數字服務稅有針對本國企業的嫌疑。此前，美國政府一直在經濟合作與發展組織（OECD）「全球稅收項目」的框架下與多個國家進行談判。

為了增加談判籌碼，6月2日，美方開始對10個貿易夥伴的數字服務稅發起「301調查」，其中大部分國家來自歐洲。萊特希澤表示，總統特朗普（Donald Trump）對於許多貿易夥伴正採取旨在「不公平」對待美國企業的稅收計劃感到擔憂，並準備「採取一切適當行動，保護美國企業和工人不受任何此類歧視」。

在數字服務税談判中，美國財政部長姆努欽的態度十分強硬。（新華社）

然而，美國的施壓並沒有使歐洲各國妥協。歐洲各國的財政狀況較差，新型冠狀病毒肺炎疫情爆發後，各國財政入不敷出的情況更加明顯。不久前，歐盟取消了原有的財政赤字紅線，包括將成員國的赤字率限制在3%以內，總債務限制在國內生產總值（GDP）的60%以內。此時，各國必然不會輕易放棄增加稅收的手段。

此外，跨國公司逃稅已經成為世界性問題，歐洲各國實施數字服務稅有充足的理由。OECD估計每年因跨國公司避稅而造成的稅收損失高達2,400億美元。其中，跨國互聯網公司因其數字業務的靈活性，避稅能力更強。歐盟委員會的報吿顯示，2018年全球科技公司的平均稅率為9.5％，而傳統公司的平均稅率為23.2％。

當然美國也不可能任由歐洲各國的數字服務稅落地。正如特朗普擔心的那樣，數字服務稅的主要徵收對像是穀歌（Google）、亞馬遜（Amazon）、臉書（Facebook）、蘋果（Apple）等美國企業。雖然這些企業在跨國避稅時也損害了美國利益，但是本著「肥水不流外人田」的原則，美國政府必然會為本國公司辯護。

互聯網等為來3000億元經濟附加值

對美國而言，美國跨國企業在互聯網領域的壟斷地位是其維繫全球霸權的重要支柱，而數字服務稅將系統性削弱美國跨國互聯網巨頭優勢，使數字服務領域的區域性保護成為可能。

此外，互聯網巨頭們已經成為美國經濟增長的主要動力源。美國商務部2019年發佈的一份報吿顯示報吿，數據處理、互聯網出版和其他資訊服務公司在2018年為美國創造了超過3,000億美元的經濟附加值，大大超過了汽車製造等傳統行業。

在疫情期間，互聯網公司的韌性更是展現的淋漓盡致。美國經濟雖然還在衰退的泥潭中掙紮，但是在互聯網企業的帶動下，美國股市已經進入技術性牛市，納斯達克指數更是在近期屢創新高。如今，這些互聯網企業此時已經成為支撐美國資本市場的重要支柱，是美股投資者的信心來源。因此，美國政府必須保護本國互聯網企業，避免數字服務稅風潮妨礙美國的經濟復甦和互聯網霸權。