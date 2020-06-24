【財經評論】全球流動性枯竭危機緩解　美元地位面臨考驗

美國前財政部長保爾森（Henry Paulson）於周一（22日），在保爾森基金會官網發佈一篇署名文章稱，美元作為全球主要儲備貨幣的地位正面臨考驗，美國應對新冠疫情的能力及其管理國債和財政赤字的經濟政策是否有效等因素，都將決定美元是否能夠通過考驗。

由於新型冠狀病毒肺炎疫情爆發引起金融市場巨幅震盪，美股在2020年3月以創紀錄的速度跌至熊市區間，造成流動性枯竭，信貸市場風險溢價猛漲，全球對於美元的需求大大超過供應。為了緩解美元流動性困難，美聯儲（Fed）大幅降息，並通過公開市場操作和設立新的政策工具幫助全球央行和金融機構度過難關。

隨著世界範圍內流動性危機緩解，美聯儲數據顯示，各經濟體貨幣當局動用美聯儲提供的美元額度創下近三個月以來新低，這也是美聯儲7萬億美元資產負債表意外下滑的主要原因。截至6月17日，美聯儲與其他經濟體央行的外匯互換額度減少920億元（美元‧下同）至3,525元，一周前則為4,445億元。

美國前財政部長保爾森認為疫情可能將改變現有的國際金融體系，美元受到來自人民幣的挑戰。（路透社）

除互換額度使用減少外，美聯儲一些緊急工具的使用需求也一直在下降。《路透》報道，自5月以來，提供給一級市場交易商、商業票據發行人、貨幣市場共同基金的信貸餘額，以及為滿足準備金要求而提供給銀行的直接貸款不是趨於平穩就是大幅下滑。

一個最明顯標誌也許是對回購協議的需求暴跌。3月18日，美聯儲的回購餘額創出最高紀錄，接近4,420億元。6月17日，這一數字在一周下跌880億元之後，驟降至僅有790億元。這是2019年9月中旬美聯儲首次被迫幹預回購市場以來的最低水準。

但有分析認為，投資者目前對美元的主要問題，是隨著市場對潛在的第二波疫情擔憂加劇，美元作為緊急貨幣的需求可能在減弱。

自二戰以來，美元的地位不可撼動，美國利用美元資產支付更低的利息，降低匯率風險，因此聯邦政府可以承受更大規模的赤字，並賦予金融市場更強的流動性，實體經濟直接受益於便利的融資條件。

但保爾森認為，美元能夠長期保持地位是一個歷史性的反常現象，尤其考慮到新興市場的崛起和美國經濟的相對衰落。

截至6月22日，美國的國家債務規模已經高達26.24萬億元，也就是說，自2020年以來，新增國債已經超3萬億元。這不得不讓人擔憂，美國飛速增長的國債規模將會對財政預算造成衝擊，從而加劇金融危機。

保爾森認為，目前看來，人民幣是最有可能取代美元的貨幣。人民幣已經與日圓、歐元和英鎊一起成為儲備貨幣，中國的經濟體量、未來增長前景、與全球經濟的融合以及人民幣國際化進程加快等因素都有利於人民幣發揮更大的作用。

當地時間6月19日，土耳其中央銀行正式宣布，自本月18日起，凡是通過該銀行支付從中國進口商品費用的公司，均以人民幣進行結算。此外，新加坡代表人士也於6月18日在陸家嘴論壇的致辭中表示，將繼續深化兩國的跨境人民幣合作項目。

中金公司分析，美國相對其它經濟體的增長優勢在減小。尤其是2020年全球受到疫情衝擊進入衰退以來，美國經濟此前的「一枝獨秀」不復再有。下半年全球經濟復甦，風險偏好修復。美元作為典型的逆周期資產，在全球經濟復甦、風險偏好修復背景下，有被拋售壓力。

歸根究底，一個國家的貨幣對其持有者的價值，反映的是這個國家經濟和政治的基本面。在疫情危機之後的幾年裏，美國交出一份怎樣的成績單，將是一個重要考驗。