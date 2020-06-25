【財經評論】赤字貨幣化成風　海量美元被「創造」如何了？

「必須付出代價」這是中國政府最近發出的一個嚴厲警吿。然而，即不是針對近期中印邊界的衝突，也不是在針對美國對中國的制裁，這是中國政府在對「赤字貨幣化」，尤其是美國政府採取的無限「量化寬鬆」濫發美元，以及計劃實施的「負利率」政策的警吿。

6月18日，在中國上海舉行的「2020年陸家嘴論壇」上，中國銀保監會主席郭樹清表示，世界上沒有免費的午餐，怎麼能夠讓這麼多中央銀行開動印鈔機，去無限量地印發貨幣呢？「金融業內人士不能不懂得，開出淡倉支票必須付出代價。」

隨着美國採取的無限「量化寬鬆」政策，大量無擔保、恐無償還能力的美國國債正在創造出海量美元。（Reuters）

海量美元被「創造」

郭樹清的此番表態顯然特有所指。一方面在是在否認之前對於中國政府將推行「赤字貨幣化」的傳聞，另一方面則是在警吿美國政府激進冒險，且不負責任的「赤字貨幣化」政策，以及全球各國央行的跟風。

特朗普政府「威逼」美聯儲（Fed），通過推行無限「量化寬鬆」政策，也就是所謂的「赤字貨幣化」，用美國政府大量憑空增發的國債從美聯儲直接「創造」出海量美元。然後，美國政府再用這些美元給美國股市和金融資本「注水」續命，甚至由政府直接購買企業債務、股票，以避免股市的崩盤。

也許有人懷疑，美國股市的震盪和泡沫化其實已是常態，這正是美國經濟強大，有利於資本創新的表現。除了上世紀30年代的大蕭條外，美國歷史上無論是上世紀80年代末的股市崩盤，還是2008年的金融危機，都呈現出要麼企業效益較高、要麼政府家底雄厚的情況。這些危機的本質更多的是市場資金和資源的錯配。美國政府儘管一時債台高築，但是總能化險為夷，對於美國國債的償還能力和海量美元的回收能力有所保障。

但是需要注意的是，此次美國的危機其實已經與以往大不相同。由於2008年美國金融危機後，美國產業空心化和金融資本一家獨大的情況並沒有得到應有的糾正，使得12年之後的美國經濟並未有實質性的改觀，反而越陷越深。

美財政赤字將飆升至逾6%

據早先美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，這批由政府「憑空」創造出來的美元數量可能將高達6萬億美元。這個數字已經接近美國國內生產總值（GDP）的28.5%。由於此前美國的聯邦政府已經欠下了23萬億美元的巨債，兩者相加，這將使得美國政府的負債佔GDP的比率在2020年和2021年急速攀升至130%以上。如果考慮到疫情影響下的美國經濟進一步衰退，那麼屆時美國的財政赤字將飆升至6%，甚至7%以上。

與此同時，除了醫藥產業以外，美國的汽車、航空，電子，以及頁岩氣等產業、還有銀行業也都陷入破產、停工、市場丟失、效益下滑、債台高築的局面。美國的勞動參與率和單位工作報酬在持續下滑，可能高達數十萬億美元的巨額企業債務和槓桿頭寸「黑洞」正在美國股市上方盤旋。

面對新冠肺炎疫情給美國經濟帶來的影響，美國政府已採取了多輪經濟刺激政策。海量憑空「創造」美元。（AP）

恐爆全球性通貨膨脹和經濟危機

可以說，美國政府和企業將面臨債務指數型激增的局面。而這種美國政府和企業雙雙債台高築、甚至資不抵債的情況還從未發生。如果說之前美國的大規模增發國債，「濫發」美元的行為還有美國整體的經濟作為抵押，那麼此次美國就真的是「掏空了家底」了。

儘管美國總統特朗普依然在信誓旦旦地吹噓美國，在舊有國際秩序的原則下這些超發的美國國債依然需要償還，但是實際上，這些美國國債既沒有經過銀行部門的經濟核算，更沒有美國資產的抵押。美國的特朗普政府顯然正在將赤字貨幣化的政策和冒險推向極致。

這就意味著在此之後的某一個時間節點上，恐將爆發全球性的通貨膨脹和經濟危機，以及戰爭等形式不斷稀釋和銷燬債務。從某種意義上說，一旦陷入這種「赤字貨幣化」的惡性循環，就意味著一場災難。

難怪郭樹清建議，各國政府和央行應當三思而行，為今後預留一定的政策空間，而對於已經開出的「淡倉支票」則必須有人付出代價。