【財經評論】全球4億人「失業」　中國疫下獲「證明自己」時刻

新型冠狀病毒肺炎疫情的大流行引發了大規模失業。聯合國（United Nations）下屬的國際勞工組織（International Labor Organization）6月30日發佈報吿稱，新冠病毒大流行病導致第二季度全球工作時間減少14%，按照標準的48小時工作周計算，相當於4億人處於「失業」狀態。

最新數據遠遠超過國際勞工組織5月27日給出的預測（全球工時減少10.7%），這表明全球就業形勢正在迅速惡化。國際勞工組織警吿稱，如果疫情二次爆發，各國重啟經濟的腳步將放緩，經濟活動的停滯將導致2020年下半年工作時間減少11.9%，相當於3.4億人「失業」。

大規模失業意味著生產能力的大幅衰退，這將對全球產業鏈造成極大的衝擊。此時，作為「世界工廠」的中國獲得了證明自己的時刻。當大多數國家深陷新冠肺炎疫情泥潭遲遲無法全面重啟經濟時，中國大部分製造業部門已經完全恢復生產。例如，世界鋼鐵協會統計，5月全球主要國家粗鋼產量為1.488億噸，按年下降8.7%，而中國5月生產粗鋼為9,230萬噸，按年提高4.2%。

疫情對中國的就業形勢也形成了一定衝擊。圖為4月21日務工人員在武漢的一場企業招聘會上尋找工作機會。（Getty）

為支持各國的疫情防控措施，中國向世界各國輸送了大量基礎性耗材和防疫物資。作為全球產業鏈的重要一環，中國的原料藥產業復工復產率和主要產品的達產率都在短時間內超過了80%。中國的生產力迅速轉化為全球抗擊疫情的戰鬥力。可以說，得益於出色的疫情防控能力，中國在全球產業鏈中的地位變得更加穩固。

疫情期間中國強勁的外貿進出口數據也顯示出，中國在全球產業鏈中無可取代的地位。中國海關總署的數據顯示，5月中國出口總額按年增長1.4%，1月至5月中國進出口總額累計按年小幅下滑4.9%。相比之下，世界貿易組織（WTO）預計2020年第二季度全球商品貿易額將按年下降約18.5%。

新冠肺炎疫情爆發前，特朗普（Donald Trump）政府通過貿易戰逼迫企業離開中國；新冠肺炎疫情在中國率先爆發後，美國對華鷹派也頻頻放話，呼籲產業鏈撤離「疫區」；新冠肺炎疫情蔓延到歐美髮達國家後，美國又因防疫物資嚴重依賴中國轉而提出關鍵產業鏈「去中國化」。

疫情得到控制後，中國製造業採購經理指數（PMI）迅速反彈至榮枯線以上。（新華社）

然而，喧鬧過後，中國的「世界工廠」地位不但沒有動搖，反而有所強化。新冠肺炎疫情造成帶來了許多不確定性，大規模失業也令全球產業鏈極其脆弱。此時，唯有已經有效控制住疫情蔓延的中國能夠提供確定性，成為全球產業鏈的「定海神針」。目前，中國擁有41個工業大類、207個工業中類、666個工業小類，是全世界唯一擁有聯合國產業分類中所列全部工業門類的國家。可以說，新冠肺炎疫情反而幫助中國製造業充分證明瞭其在全球產業鏈中的重要地位。

中國商務部外資司司長宗長青表示，中國在全球供應鏈、產業鏈的重要地位不會因為疫情影響而改變，當前也並沒有出現供應鏈、產業鏈因疫情影響向國外大規模轉移的現象。中國商務部綜合司司長儲士家表示，中國產業鏈的綜合優勢目前不僅沒有國家能夠替代，而且還會隨著新的產業加入更加完善。

中國已經用事實證明，即使在當前失業潮席捲世界的情況下，中國也能補足全球產能缺口。危和機總是同生並存的，克服了危即是機。在中國產業鏈克服了疫情帶來的種種困難後，隨之而來的是無限的發展機遇。