【財經評論】A股泡沫與崩潰：瘋牛是一場劫貧濟富？

上證綜合指數昨日（８日）上漲1.74%，連續七個交易日上漲並站上3400點關口，收於3403.44點；深成指上漲1.84%，收於13406.37點；創業板指數漲幅超2.3%，收於2651.97點。券商、軍工、有色金屬板塊掀起漲停潮，兩市成交金額連續三日超過1.5萬億元（人民幣‧下同）。蟄伏多年後，中國股市近期的表現讓很多股民更加期待牛市到來。

似乎在牛市中每個市場參與者都能賺錢，但現實卻無比殘酷。倫敦政治經濟學院（LSE）發表的一份論文對2014至2015年中國牛市期間財富分配作出分析，論文認為，在上一輪牛市結束的股災中，中國居民面對的財富分配不平等現象正在嚴重加劇。在這一時期的活躍交易中，股票市場前0.5%的家庭盈利，而後85%的家庭損失慘重，總金額高達2,500億元。

在牛市中，不可避免的產生泡沫，一旦泡沫破裂，系統性崩潰隨之而來。而泡沫破裂時，市場伴隨著超高交易量和收益率波動，投資者財富重新分配。股市漲跌往往對投資者心理造成影響，有時智商的高低並不能決定投資成功與否的決定性因素，反而是心態更好的投資者更勝一籌。

A股連續多個交易日快速拉昇，市場交易氛圍濃厚，牛市似乎已經來了。（中新社）

就連英國著名物理學家牛頓（Isaac Newton）也曾遭遇過投資失敗。1720年，牛頓在市場處於低點時買入南海公司股票，股價一路飆升，到牛頓拋售時盈利超過7,000英鎊。隨後公司股價繼續上漲，牛頓又以高昂的價格買入，但隨著泡沫最終破裂，牛頓虧損超過20,000英鎊。

具體到2015年牛市，根據上海證券交易所提供的數據。將4,000萬賬戶分為三類：散戶，機構，和企業帳戶。總體而言，公司雖然持有市場價值的64％，但只貢獻了總交易額的2％。機構承擔了市場價值的11％和交易量的12％。最後，散戶僅佔市場價值的25％，卻佔據了交易量的近90％。

如果但看散戶交易，論文提供的數據顯示，從2014年7月至2015年12月，收入最低的85％的投資者損失超過2,500億元，而在這18個月期間，收入最高的0.5％的家庭卻獲得高達2,540億元回報。

也就是說，如果不考慮複雜的投資組合，假設投資於股市的所有資金都追蹤市場指數，簡單估算，與2014年6月的初始股權財富相比，在18個月之內，流動產生的累積收益，使得最底層的人群損失了28％的資金，最富裕的群體卻獲得了31％的收益。這無疑是一場弱肉強食的財富再分配。

與之形成鮮明對比的是，在平穩的市場環境中，財富的重新分配比泡沫破裂時期的財富分配要小一個數量級。如2014年6月之前的18個月內，在股票財富中排名前0.5％的超富裕人士的收益僅僅增加了3％，遠小於泡沫破裂時期的30％收益。與之對應，最底層的家庭群體損失了類似的數量。

儘管通常本金較少的投資者和富有的投資者在選股能力上存在差異，但在泡沫破裂時，交易量的放大導致投資結果差異更加顯著，前者的資產不斷蒸發，而大量財富轉移到原本就更加富有的投資者手中。

簡而言之，資金量最大的0.5％的投資者在泡沫破裂事件中大發橫財，而最底層的85％卻代價慘痛。這與人們的直觀感受有很大差異。民眾認為，在牛市中只要更多參與市場，就可以實現財富增長，但事實恰恰相反。