【財經評適】遭英國徹底封殺　華為需要背水一戰？

英國負責數碼技術事務的英國內閣大臣道登（Oliver Dowden）於週二（14日）宣佈，將禁止中國通信巨頭華為參與英國5G網絡建設。道登稱，2020年底開始，將禁止英國通信服務商購買華為產品，已經安裝的產品則需要在2027年前全面拆除，現有2G、3G和4G網絡中華為的設備將被自然淘汰。此前，英國政府規定華為設備不能超過英國5G網絡中全部份額的35%。這一決定被認為是英國政府在華為問題上徹底轉變，全面倒向美國立場。

華為一直以來都是中美科技博弈的先鋒，英國政府此番立場轉變對華為而言相當不利。華為在官方網站低調發布了2020年上半年經營業績。數據顯示，今年上半年，華為實現銷售收入4,540億元（人民幣‧下同），按年增長13.1%，淨利潤從2019年增長8.7%提高至9.2%。

從業務結構來看，以智能手機為主打產品的消費者業務依然是華為營收的主要動力。數據顯示，華為運營商業務收入為1,596億元，企業業務收入為363億元人民幣，消費者業務收入為2,558億元人民幣。三者佔比分別為35%、8%和57%。

從晶片等硬件到手機軟件，美國針對華為的封鎖幾乎是全方位的。（新華社）

對比2019年同期業務結構，華為的運營商業務及企業業務增長放緩。其中，營運商業務主要受到全球運營商5G部署進度影響，這牽扯到複雜了政治考量和大國博弈。

長期以來，華盛頓一直在向其盟友施加壓力，要求各國在5G網絡建設中不採用華為設備。特朗普（Donald Trump）在週二的白宮新聞發佈會上，回應英國禁用華為時表示：「我們勸了很多國家不要使用華為，使用華為產品存在安全風險。」

其實，所謂「國家安全」只是一個封殺華為的藉口，畢竟無論是美國還是英國都沒有拿出華為設備威脅到國家安全的實質性證據。

通信市場調研機構Dell'Oro發佈的最新數據顯示，2020年一季度，全球5G通信設備市場中，華為市佔率依舊位居第一，達到35.7%。但需要注意的是，這一數據按月僅增長0.4%。愛立信、諾基亞、三星依次排名第二、三、四名，市場份額為24.6%、15.8%和13.2%。其中，諾基亞按月跌幅最大，達到4.5%。而三星增幅最高，為2.8%。

國際政治顯然不是一家公司能夠左右的，面對全球疫情蔓延，歐洲5G部署延後的情況，華為客戶端業務挑起大樑顯得有些無奈。從半年報的數據來看，華為消費者業務半年收入按年增幅達16%。數據顯示，2020年上半年中國手機出貨量2.5億台，按年下降16.1%，華為系手機市場份額逆市上升至45.21%，按年增幅8.56%，是中國前五大手機陣營中，唯一一家獲得正向增長的手機廠商。

但消費者業務的強勢也反襯出運營商業務面臨的困局。華為輪值董事長徐直軍在溝通會上直言：「2020年，我認為是華為公司最艱難的一年。因為全年都處於實體清單下，前期儲備也快用完了，今年是全面檢驗公司供應連續性能否發揮的關鍵之年。」考慮到中美關係難以緩和，美國對華技術封鎖可能會更加嚴格，華為面臨的局面更加複雜，無論是應對晶片技術的制裁還是5G部署的困境，華為都需要背水一戰。