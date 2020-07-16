A股三大股指全線暴跌　監管機構不欲市場漲得過快？

中國股市單邊下跌，三大股指均創出5個月以來最大單日跌幅。上證下跌4.5%，險守3200點關口，收於3210.1點；深證指數大跌737.39點或5.37%，收於12996.34點；創業板指數跌幅近6%，收於2646.26點。兩市成交量連續9個交易日突破1.5萬億元（人民幣‧下同）。

板塊方面，前期大熱的半導體概念股重挫跌幅超過7%，券商板塊跌幅超過5%，白酒板塊大跌8%。全部上市公司中，3,609隻股票下跌，251隻股票跌停，僅有211隻股票上揚，31隻股票升停停。A股總市值單日蒸發6,368億元。

從7月開始，本輪A股行情以銀行、券商等大盤藍籌股拉升指數開始，市場熱度迅速被炒高，隨後市場熱點在消費、醫療、科技等板塊之間輪動，帶動指數和市場熱情進一步高漲。券商交易軟件又出現了2015年牛市排隊開戶的盛況。「牛市來了」似乎正在成為市場共識。

三大股指均創出5個月以來最大單日跌幅。﹙資料圖片﹚

貨幣政策依舊較寬鬆

客觀分析，目前市場所處的行情與2015年牛市有很多相似之處。一方面中國在疫情控制、經濟復甦等方面做得不錯。中國國家統計局剛剛公佈的數據顯示，2020年上半年國內生產總值（GDP）456,614億元，按可比價格計算，按年下降1.6%。分季度看，一季度按年下降6.8%，二季度增長3.2%。尤其二季度經濟增長超出市場預期，因此，外資通過各種管道進入中國資本市場。

從資金面來看，貨幣政策依舊較為寬鬆，尤其對於中國民眾而言，傳統依賴的銀行理財利率不斷下行，在炒房受到嚴格管控，結構性存款價格被壓低的情況下，居民財富配置管道似乎只剩下資本市場這一條路可以走。

A股PE升至逾15倍

而從2020年開始，各項資本市場制度改革不斷推進，中國國務院副總理劉鶴曾在今年2月提出 「內部大循環中，股市是非常重要的一環，產業升級和科技進步是無法靠銀行提供金融支援的，只能依靠資本市場的力量」。證監會主席易會滿也暖風頻吹，多次強調「打造一個有活力，有韌性的資本市場」。可以看出官方表態對於資本市場支持力度不斷加大。

事實上在7月短短11個交易日中，A股的平均市盈率就從13.52倍最高上升至15.44倍。雖然無論是政策面還是資金面對資本市場的「呵護」昭然若揭，但監管層顯然不希望看到市場漲得過快。也就是說，股市不能僅有賺錢效應，畢竟需要實現的政策意圖還遠沒有達到。熱炒之後資金離場，留下的只能是一地「雞毛」。這也是2015年牛市給所有市場參與者留下的慘痛教訓。

現實的情況是，儘管A股此輪行情與2015年有一些相似之處，但還是有很多不同之處。尤其是外部環境比當年要嚴峻得多，無論是經濟層面還是國際政治層面，情況更加複雜。

監管層顯然不會允許牛市上漲過快，在管控手段方面也可能更加細膩。這也是此前證監會頻繁喊話叫停違規場外配資，「國家隊」層面集成電路基金和社保基金紛紛減持的原因。不過，更加細節化的管控也意味著更高的管理難度。畢竟市場情緒很難左右，很容易從一個極端走向另一個極端。監管當局管控的力度也需要更加精準，這個度如何把握恐怕是個難題。

分析認為，儘管A股本輪行情從大藍籌、金融股開始，但科技、產業升級、新經濟、內需等相關板塊才是真正的主線。賺錢效應也將圍繞機構而不是容易跟風的散戶，因此普通民眾參與股市需要時刻保持清醒和理性。