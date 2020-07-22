美元已成強弩之末？　呢3個因素左右其前景

7月以來，美元指數持續下跌，截至7月21日累計跌幅已經達到2.3%，即將跌破95。自3月的高點算起，美元指數的跌幅已經超過7%。2014年以來的強勢美元週期正在走向終結。

2020年年初爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情對美元指數的衝擊巨大。先是市場恐慌引發美元流動性緊缺，導致美元指數暴漲，在9個交易日內從95左右飆升至103。此後，美聯儲（Fed）向資本市場注入了規模空前的流動性，投資者情緒逐漸趨於平靜，美元指數也隨之下跌。

綜合來看，美元由強轉弱的原因有三。首先，美國的財政政策和貨幣政策都十分激進，釋放出的流動性遠超其他發達經濟體；其次，疫情對經濟的衝擊逐漸減弱，部分國家已經開始重啟經濟，投資者對美元的避險需求正在下降；最後，美國經濟復甦情況相對較差，疫情威脅遲遲不能解除，經濟基本面對美元的支撐作用下降。

休斯頓地區是美國暴發新冠病毒疫情最嚴重、增長最快的地區之一。圖為7月6日休斯頓一家醫院內的景象。（美聯社）

美元流動性相對充裕

新冠肺炎疫情在美國爆發以來，美國聯邦政府出臺了超過2萬億美元的經濟援助方案，另有1萬億美元的經濟刺激計劃處於討論中。為了配合美國政府，美聯儲不僅將聯邦基金利率的目標範圍下限降至零，而且宣佈「無限量」量化寬鬆。美聯儲的資產負債表已經從年初的4萬億美元左右快速升至7萬億美元。

相比之下，歐盟剛剛通過的恢復基金僅為7,500億歐元（1歐元約合1.13美元），歐洲央行（ECB）的大流行緊急採購計劃（PEPP）也僅為1.35萬億歐元。日本政府的「抗疫」支出相對較高，總規模超過230萬億日圓，但是與美國政府相比仍有一定差距。

雖然發達經濟體都在採取貨幣寬鬆政策應對疫情帶來的經濟衰退，但是相比而言美國釋放的流動性最多。由於美國未能控制疫情在國內蔓延，美國經濟還需要進一步的財政政策和貨幣政策刺激，因此美元流動性相對充裕的情況短期內不會改變。而這將進一步促使美元指數下行。

在鮑威爾的領導下，美聯儲正在實施史無前例的貨幣寬鬆政策。（新華社）

避險需求下降

美元是重要的避險工具，一旦全球不確定性增加，美元指數將繼續上漲。新冠肺炎疫情給全球經濟帶來了極大的不確定性，也成為美元指數在3月迅速飆升的重要驅動力。然而，隨著大部分國家開始重啟經濟，疫情給企業和居民帶來的陰霾逐漸退散。目前，各國政府推出的經濟刺激政策已經開始見效，疫苗的研發工作進展順利，市場對未來經濟復蘇的預期較為樂觀。

通常情況下，避險情緒對美元指數只有短期影響。新冠肺炎疫情雖然短期內不會結束，但是給市場造成的恐慌已經消失。在美元流動性充裕的情況下，同為避險工具的黃金更受到青睞。7月22日，國際金價突破1860美元/盎司，創下9年來新高。自3月20日以來，COMEX黃金已經累計上漲超過25%。如果避險情緒再次升溫，具備保值作用的黃金或將比美元更受投資者看重。

當然，如果特朗普（Donald Trump）能夠連任美國總統，並繼續挑起國際貿易紛爭，在經濟上打擊其他主要經濟體，那麼大量資金可能再次因避險需求而流入美元資產，進而導致美元指數上漲。

持續不斷的疫情對美國經濟的衝擊極大。圖為7月4日人們戴着口罩走在美國紐約第五大道上。（新華社）

經濟基本面對美元的支撐作用下降

與其他發達經濟體相比，美國經濟復甦情況相對較差，原因在於疫情的威脅遲遲不能解除。美國政黨間相互掣肘，聯邦政府和地方政府互相推諉，導致美國的疫情遲遲得不到控制。根據美國約翰斯·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發佈的疫情實時數據，截至美國東部時間7月21日晚6時，美國共報吿新冠肺炎確診3,884,988例；過去24小時內，美國新增確診70,525例，新增死亡598例。新冠肺炎疫情在美國仍處於爆發趨勢。

美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）表示，美國經濟復甦前景「高度不確定」，疫情可能較預計持續時間更長，給經濟復甦帶來新的挑戰。亞特蘭大聯邦儲備銀行行長波斯蒂奇（Raphael Bostic）認為，疫情正威脅到美國經濟的復甦步伐，更多就業崗位恐怕會永久性流失，經濟的很多方面都是建立在信心的基礎上，但美國人對經濟的信心似乎正在消退。

法律服務公司Epiq的數據顯示，2020年上半年，已有超過3,600家美國企業申請破產保護，按年增長26%。隨著美國各地疫情反彈，經濟復甦陷入停滯，6月美國企業破產申請較2019年同期激增了43%。如果美國經濟持續惡化，經濟基本面對美元的支撐作用將不斷縮小，美元指數也會因此一蹶不振。