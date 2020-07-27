金價創新高　動力來自兩大因素！

黃金價強勢上漲，突破歷史最高點。截至發稿，倫敦金現貨突破每盎司1,934元（美元‧下同），最高達曾觸及1,944.48元。芝加哥商品交易所COMEX黃金期貨報1,929.6美元，盤中最高漲至1,938元。

受新型冠狀病毒肺炎疫情拖累全球經濟影響，市場避險情緒濃厚，已經在歷史高位持續徘徊數月之久的黃金價格在最近7個交易日連續上攻，漲幅近8%。

黃金作為最主要的避險投資品種，往往在全球經濟陷入低迷或投資者風險偏好降低時受到追捧。2020年以來，全球流動性前所未有的寬裕，隨著貨幣供應量的增加，貨幣自然發生貶值，因此黃金也就相對升值。疫情衝擊之下，各國紛紛出台經濟紓困政策，規模龐大的救助措施導致債券收益率不斷下滑，持有實物資產的機會成本大大降低，因此黃金價值進一步凸顯。

以美國為例，從2020年3月開始，美聯儲（Fed）將聯邦基金利率降至零，並開啟無限量量化寬鬆（QE）政策。同時，美國政府出臺了史上規模最大的經技術困計劃，以期穩定和刺激經濟復甦。然而，這些行動對於資產價格造成了意想不到的影響。首當其衝的是美股迅速反彈，很多分析都認為美國股市正在脫離經濟基本面支撐。另外，由於美聯儲宣佈直接購買投資級債券，企業債券價格也在上漲，這樣的措施雖然壓低了短期收益率，但客觀上可能造成信用質量扭曲，給經濟埋下更多隱患。

由於美國二季度經濟增速可能會出現大幅下滑，有一部分投資者開始期待，美國實施負利率貨幣政策，這可能會進一步推高金價。美國總統特朗普（Donald Trump）多次施壓美聯儲，希望美聯儲能夠實施負利率，和歐洲日本一樣享受負利率的好處。但美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）明確表示負利率不是我們所關注的，美聯儲在緩解債務利息開支負擔與確保貨幣政策獨立性之間會尋求平衡點。現在華爾街金融機構已經開始押注美聯儲基準利率在今年12月底降至負值的機率已經高達23%。特朗普則連續發聲說：「我是負利率信徒。」實施負利率對於美聯儲來說並不完全意味著利好消息，因為這可能會導致美國陷入流動性陷阱。

美聯儲主席鮑威爾強調長期嚴重的經濟衰退會對美國經濟造成嚴重創傷，使經濟復甦比預期時間更長。對於失業率的判斷，鮑威爾表示經濟前景高度不確定，有重大下行風險，失業率可能在6月左右達到頂峰，而現在美國的失業率也已經超過了14%，仍然處於歷史高位。美聯儲將最大限度利用政策工具支持經濟復甦，有必要採取更多財政措施限制疫情帶來的傷害，所以鮑威爾強調說，到目前為止採取的行動可能還沒有結束，美聯儲還是偏向依賴於前瞻性指引和資產負債表政策的現有工具。

事實上，此次疫情對全球而言是一個重大的危機，特別是對於經濟面的衝擊可能需要很長時間來進行消化，這提高了黃金的價格表現。世界黃金協會（WGC）發佈的2020年下半年經濟展望認為，市場對全球經濟恢復速度的預期正在下降。不管出現V型、U型還是W型反彈的經濟復甦，疫情都很可能會對資產配置產生持續性影響。雖然全球股市已從第一季度的低點大幅反彈，但疫情造成的高度不確定性和超低利率環境仍在驅使避險資金強勢流向更安全、更優質的資產。

在現有的投資手段中，實物黃金雖然購買方便，但交易成本高。黃金股票和期貨風險相對較大，與之相比，黃金交易所交易基金（ETF）顯然更受青睞。全球最大的黃金ETF基金SPRD的持倉量2013年以後沒有突破1,000噸，但是今年4月中旬，該數據回到了1,000噸以上，並且持續走高。數據顯示，截至7月13日，SPRD黃金ETF持倉量為1,203.97噸，按年大幅增長50.3%。

此次金價突破歷史高點後，後市上漲空間完全打開，未來大概率會突破2,000美元。總體而言，對於黃金的投資邏輯已經非常清晰，核心的兩大因素包括全球央行放水帶來的紙幣貶值，以及全球經濟陷入衰退後黃金避險價值凸顯。從投資的角度來看，黃金ETF應該是一個比較不錯的選擇，具有較好的流動性，另外也可以避免個股的風險。