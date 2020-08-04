TikTok成科技巨頭捕獵對象　微軟為何成為最終贏家

美國微軟公司於周日（2日）發表聲明稱，將繼續尋求收購TikTok在美業務，這是微軟首席執行官（CEO）薩蒂亞·納德拉（Satya Nadella）和美國總統特朗普（Donald Trump）討論後作出的決定。聲明顯示，微軟也將購買TikTok在加拿大、澳洲和新西蘭等地的服務，相關談判最遲在9月15日完成。據《路透》報道，美國總統特朗普已經同意給字節跳動45天時間協商向微軟出售TikTok事宜。

收購TikTok部分地區的運營業務可能會為微軟帶來新的突破。8月3日，微軟股價收漲5.62%，市值一天增長了約6,000億元人民幣。目前，微軟的總市值超過1.6萬億美元，位居全球第二，僅次於蘋果公司。

TikTok（中國版本稱為抖音）是中國互聯網企業字節跳動旗下的一款視頻分享應用程式，深受全球年青人的喜愛。市場研究機構Sensor Tower發佈的數據顯示，TikTok是6月份全球非遊戲類APP下載量和營業收入的雙冠軍。數據顯示，TikTok在6月收穫了超過8,700次下載，按年飆升52.7%。6月TikTok用戶在該應用中消費了9,070億美元，其中約89%來自中國版抖音，約6%來自TikTok美國市場。

面對封殺威脅，字節跳動似乎放棄了抗爭。圖為7月7日鏡頭下的中國北京字節跳動辦公室。（AP）

從已知資訊來看，TikTok的母公司字節跳動面臨兩個選擇：要麼在美國外資投資委員會（CFIUS）的強制要求下出售TikTok美國業務，要麼因拒絕出售TikTok美國業務而遭到美國政府的封禁。

由於TikTok在美國的運營十分成功且發展迅速，TikTok對於美國企業而言無疑是一塊「肥肉」。但是，吞下TikTok並不容易。此前，紅杉資本（Sequoia Capital）、大西洋資本（General Atlantic）等字節跳動的美國股東希望收購TikTok多數股權，字節跳動給出的估值高達500億美元，比通用汽車現在的市場估值都高。

因此，TikTok美國業務雖然只是TikTok的一部分，但是也只有美國大型互聯網公司具備足夠的資金和技術接手。目前來看，TikTok最可能的下家是微軟而非有相關產品運營經驗的臉書（Facebook）。

為什麼不選臉書

字節跳動不選擇臉書的主要原因是，臉書一直是TikTok的競爭對手。TikTok的部分前身是短視頻分享軟件Musical.ly。2016年，Musical.ly在美國的下載量就超過6,000萬次。當時的臉書對Musical.ly的快速擴張十分恐懼，想要通過收購減少新玩家對臉書社交生態的衝擊，這種策略曾經成功地將WhatsApp、Instagram在社交領域的擴張轉化為助力。

然而，Musical.ly最終被字節跳動於2017年11月以極高的溢價收入囊中，並使其與當時的TikTok合併，這才有了現在的TikTok。臉書為了對抗TikTok曾於2018年悄悄推出了類似應用Lasso。但是，Lasso完全不敵已經形成生態的TikTok，因此已經被臉書放棄（2020年7月10日被關閉）。如今臉書旗下的Instagram還有一款針對TikTok的軟件Reels，可以說臉書從沒有放棄與TikTok的競爭。

因此，TikTok在美業務如果落入臉書手中，很可能會被臉書引流，發展旗下的同類應用。對於臉書而言，TikTok是一塊絆腳石，一腳踢開是最好的結果，如果踢不開，買回來作為Reels的墊腳石也可以接受。只要Reels能夠發展起來，臉書就可以與TikTok在全球進行競爭。所以，字節跳動不可能將TikTok出售給臉書。

此外，臉書對社交領域的壟斷已經引起了監管部門的注意。臉書收購TikTok很可能被監管部門否決。即使臉書能夠成功收購TikTok，未來也有可能因此陷入冗長的反壟斷調查。

字節跳動如果將TikTok美國業務出售給臉書，就有可能製造出一個強大的對手。（路透社）

為什麼是微軟

在大多數人的印象中，微軟是一家提供軟件服務的企業。但是在社交領域，微軟其實是先驅。早在1995年，微軟就推出了即時通信軟件MSN，成為當時社交通訊的重要工具。然而，隨著移動互聯時代的到來，MSN未能跟上潮流，漸漸退出了主流市場。

坐擁操作系統和辦公軟件兩隻「現金奶牛」的微軟不缺錢，缺的是重新切入社交領域的工具。2016年微軟以262億美元現金收購職業社交網站LinkedIn，不差錢的氣勢震驚了全球互聯網行業。但是LinkedIn形成的社交網絡受限於專業性，無法形成有擴張性的生態。

此次收購TikTok很可能給微軟的社交生態帶來質的突破。此前，微軟通過Xbox建立起的遊戲生態已經獲得了一批年輕用戶群體。微軟接手TikTok後，可以極大地提高微軟在年輕用戶群體的影響力。未來，無論是開展新業務還是發售新產品微軟都有足夠的市場支撐。

微軟前首席執行官和最大股東史蒂夫·鮑爾默（Steve Ballmer）8月3日接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）的採訪時表示，微軟的根基依然是面向消費者的業務，而收購TikTok可以真正擴大微軟的消費者基礎。

對於TikTok而言，微軟是最好的合作對象。TikTok即使出售給微軟，微軟對新業務的適應以及對演算法等技術的學習摸索也需要一定時間。短時間內微軟不會對TikTok的全球業務構成威脅。此外，由於TikTok對微軟的發展幫助極大，微軟在收購時能夠給出更高的溢價。既然要出售TikTok美國業務，字節跳動肯定也希望能賣個好價錢。