【財經評論】人民幣快速升值　能收回貿易戰以來的「失地」？

在克服新冠肺炎疫情造成的衝擊後，人民幣匯率走勢逐漸企穩回升，離岸人民幣兌美元匯率已經較5月底的低點已經上漲4%左右。人民幣兌美元中間價調升104個基點，報6.9079，創下自1月23日以來的新高。

近期，人民幣升值的理由十分充分。一方面，中國經濟率先從疫情中復甦，成為2020年二季度全球唯一保持正增長的主要經濟體。國際貨幣基金組織（IMF）最新的世界經濟展望預測顯示，2020年全球經濟將萎縮4.9%，美國經濟將萎縮8%，而中國經濟則能夠保持1%的正增長。2020年，中美經濟增速之差或將高達9%，對人民幣兌美元匯率形成有力支撐。

另一方面，在全球經濟陷入衰退的情況下，依託中國經濟的人民幣資產優勢突出。中國中央國債登記結算有限責任公司的數據顯示，截至7月，該機構為境外機構託管債券面額達23,441.24億元（人民幣‧下同），較上月按月增加1,481.13億元，按月增幅為6.74%，按年增長38%。自2018年12月以來，外資已經連續20個月淨增持中國債券。

中國央行發佈的美元兑人民幣匯率中間價已經連續30天低於7。（Choice數據終端截圖）

2020年初爆發的疫情沖淡了中美貿易戰的緊張氣氛，人民幣貶值的主要驅動力也因此消失。事實上，自中美貿易戰2018年3月爆發以來，人民幣兌美元匯率最高已經貶值13%以上。近期人民幣的升值只是收回了部分「失地」。那麼，人民幣兌美元匯率還能回到中美貿易戰之前的狀態嗎？

長期來看，人民幣升值的確定性較強。首先，中國經濟的增長潛力巨大，為人民幣的升值提供了基礎。北京大學新結構經濟學研究院院長、原世界銀行首席經濟學家林毅夫認為，中國有8%的經濟增長潛力，未來十年，中國經濟平均每年5%至6%的增長是可能的。此外，中國央行採取貨幣政策的態度相對謹慎，貨幣供應量的增長速度不會大幅超越經濟增長速度，因此不太可能出現貨幣超髮帶來的貶值。

其次，中國正在大力推動金融開放，國際資本購買人民幣資產是長期趨勢。與發達經濟體的資本市場相比，A股市場的整體估值較低，中國債券的收益率相對較高，中國資本市場對國際資本的吸引力較強。當前全球經濟正陷入衰退，多國紛紛通過降息刺激經濟，導致全球風險收益水準持續下降，逐利的本性將使國際資本源源不斷地進入中國市場。

短期來看，人民幣持續升值的動力不足。首先，中國經濟仍在艱難復甦中，而人民幣的升值可能削弱中國出口商品的競爭力，因此中國金融監管部門缺乏維持人民幣升值的動力。如果人民幣兌美元匯率上漲過快，中國央行可能會通過「逆週期因數」等方式調節匯率。

其次，中國經濟的外部壓力很大，人民幣大幅升值缺乏足夠的基本面支撐。由於美國在各個領域打壓中國的意圖比較明顯，中國經濟面臨的不確定性較多。在美國大選前，中美博弈的激烈程度可能繼續上升。因此，短期內人民幣兌美元匯率回到中美貿易戰之前的水準的可能性較小。