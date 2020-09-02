深圳住建部喊話學習新加坡　經濟學家質疑未經詳細論證

廣東深圳市住房與建設局局長張學凡日前在公開演講中表示，深圳要學習新加坡，未來深圳的住房比例是「六比四」，目標是讓深圳60%的市民住進公共住房，未來將加大住房供應，推進大規模住房建設。這是深圳市官方首次明確表態，在房地產市場發展方面借鑑學習「新加坡模式」。此言一出，立刻引起了輿論熱議。

所謂「新加坡模式」是指1964年，新加坡政府開始推行的「居者有其屋」計劃，鼓勵中等收入和低收入階層購買新加坡建屋發展局興建的組屋，建立起與多數發達國家以公共租賃或房租補貼為主，截然不同的住房保障制度。

在新加坡的模式中，規定申請組屋必須要提交真實合法的材料，如有弄虛作假會被罰款甚至監禁6個月。此外，該類房產還要求5年內不允許出售，即使5年之後流入市場交易，還需當地政府部門審核批准，只能賣給有購買組屋資質的購房者，因此在規定基本上杜絕了炒房的可能性。數據顯示，超過80%的新加坡公民居住在政府營建的組屋中，住房自有率和組屋自有率高達90%以上。

改革開放，深圳經濟迅速發展，1998年住房商品化後，隨著人口不斷流入，住房供應緊張，房價隨之水漲船高。目前深圳住宅均價已經超過北京和上海，成為中國房價最高的城市。這背後是越來越難解決的住房問題。官方數據顯示，深圳全市住房累計數量達到1,068萬套或6.12億平方米，人均面積27.8平方米，還沒有達到中國和廣東省的最低標準線。主要原因是深圳還有超過70%的人居住在城中村，城中村佔深圳住房面積的54%左右。

而深圳常住人口依然以每年40至50萬的速度流入，住房需求缺口依然很大。根據深圳市住建局《住房發展「十四五」規劃》，到2018年深圳商品住宅總建築面積為1.69億平方米，共計187.9萬套。

包括深圳在內，中國內地發展房地產的模式被認為借鑑了香港的經驗。（REUTERS）

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，深圳此次明確了要學習新加坡的模式，勢必對後續的住房制度和住房開發等產生較為重大的影響。可以預期，大規模建房行動將會開展，尤其是在解決住房矛盾等方面，預計深圳會有較為明顯的動作，可能會出臺包括各類土地供應和政策扶持。另外，在類型方面，政府主導的銷售型住房和出租型住房都會推進，或意味著共有產權住房和政策性租賃住房等會成為重要的產品類型。

上海交通大學安泰經濟與管理學院特聘教授陸銘認為，新加坡是城市國家，80%的住房是政府提供，如果只是深圳市政府單獨借鑑新加坡模式，在中國這個統一的國家，人口在地區之間流動，哪怕由於戶籍制度的存在，人口流動不是完全自由的。在這樣的前提下，深圳要做到政府給大多數人提供廉價住房，可能會造成兩種情況，一是其他城市人口更多的湧向深圳，加劇供需不平衡。二是，一部分人可以得到政府提供的廉價住房，另外一部分人無法取得住房，只能以更高的市場價格取得住房，這會產生政府管理的新難題。

另外，借鑑新加坡房地產模式，需要考慮是全國一起借鑑，還是某個特定地方單獨借鑑？如果大範圍借鑑推廣，國家財政能否負擔是個很大的問題。這樣的模式是否能比市場化的手段能更好的解決房地產問題，是存在疑問的。反過來想，為什麼在全世界範圍內沒有一個大國複製了新加坡的模式。

陸銘認為，新加坡之所以不會產生類似問題，是因為「國籍」和「戶籍」根本上是不同的。外國人在新加坡無法取得國民待遇是正常的，但深圳的外來人口絕大多數依然是「中國人」，不論有沒有深圳戶籍，都有權享受同樣的國民待遇。

經濟學家馬光遠甚至在社交媒體上直言：「我不知道（深圳住建局）這樣的設想有沒有好好論證過」。「深圳落戶門檻很低，2019年新增人口40多萬，假定深圳市政府有錢，可以給這麼多人蓋房子，全國很多人為了房子會進入深圳，深圳是讓來呢？還是不讓來？深圳是想把自己封閉起來，搞全國最嚴格的戶籍制度？烏托邦很好，美麗的夢想很好，白送房子很好，但能實現的概率有多大？在住房問題上，逆市場化的潮流註定失敗。」