【財經評論】「控樓市去美元」顯示中國決心「宣戰」

9月初，除了美國在中國南海的威脅，印度在邊境挑釁，一場真正危機正在襲向中國——通脹，由於美元無限制的「放水」，輸入性的資本通脹正在中國氾濫。樓市蠢蠢欲動、金融空轉加速。中國民眾辛苦勞動幾十年積攢的財富正在被稀釋，中國經濟的進一步發展和大規模市場優勢的發揮正在遭受威脅。為此，中國將不得不對通脹「宣戰」，並提出「控樓市」、「去美元」的策略，通過引導資本收益預期的方法，使資金更多地進入實體經濟和中國農村經濟，以提高普通勞動者的收入。

早在8月27日，在受到全球市場高度關注的Jackson Hole全球央行年會上，美聯儲（Fed）主席鮑威爾（Jerome Powell）就已經宣布了美聯儲最新版的「美元長期目標和貨幣政策戰略聲明」。美聯儲將令通脹平均達到2%，短期內美聯儲將允許通脹高於2%的存在。

相比於目前美國約為1.4%的平均通脹率而言，這意味着，在通脹沒有超過2%之前美聯儲不會加息，美聯儲料將把短期利率至少未來五年維持在接近零的水平。美聯儲正在將原本為應對新冠肺炎疫情而採取的應急性的美元「放水」變為長期政策。按照美國花旗銀行的預計，美元將會繼續走低，歐元兑美元將會上漲，美債實際收益率同樣會下降，而風險資產和貴金屬價格則將走高。

美元「洪水」不僅不會停止，而且還將常態化。這一方面說明美國的經濟已經放棄「治療」，再多的資金也難以令美國的經濟好轉，美國欠下的鉅額「國債」不僅根本就不打算償還，還將繼續加大「借款續命」的力度。另一方面，一場劣幣驅逐良幣的貨幣戰爭將變成「持久戰」。投機商們可以低利率甚至零利率的、沒有任何成本獲得的大量美元，並無孔不入地衝擊各個主要貨幣市場。

尤其是人民幣市場，目前，美元指數已經從5月初的將近100點下跌到92左右，跌幅近8%。美元兑人民幣匯率也已從5月初的1：7.17一路下跌到1：6.8。這種急速上升的匯率壓力和中美兩國的利率倒掛，正在對中國經濟造成巨大的損害和衝擊。一方面，人民幣的快速升值，令中國的出口受阻，另一方面，一場輸入型通脹即將來臨。

這些美元直接投資中國的資本市場，會導致中國的槓桿率大幅提升；用這些美元兑換成人民幣，就會導致中國央行不得不發行更多的人民幣，導致中國內部資本通脹；再用這些人民幣購買中國的地產，中國的房價就會繼續遭到爆炒、抬高。一旦這些資金進入商品領域，中國的物價就會暴漲。這就是人民幣出現對外大幅升值，而對內大幅貶值的原因。

也許有人認為，引入更多的美元資金進入中國資本市場，不正是擴大中國金融開放、招商引資、推高股價的大好契機嗎？

確實沒錯，但是，這種觀點似乎忽視了一點，那就是美元的購買能力和投資收益。如果說是伴隨着產業技術投資的美元資金進入那還好得多，中國自然舉雙手歡迎。但是，就連美國的高科技企業，特斯拉進入中國還需要中國市場為它融資。這種即帶技術又自帶資金的好事又能有多少？這是一個值得研究的話題。

大量的美元資金將以「熱錢」的形式來投資高收益的金融產品。然而，當中國拿着這些美元，去購買所需商品的時候才發現，原來這些美元的購買力已經足夠糟糕。不僅美元金融產品利率極低，風險急劇加大，以美元計價的黃金和大宗商品價格也早已高高在上，而且美國持有的高科技產業和商品則根本就不對中國出售。

儘管美國現在是在用損失自身美元金融霸權的方式，急於進行變現。但中國也不得不承受又一輪的利益「收割」。中國除了少數金融買辦和房地產賺得盆滿缽滿外，中國普通民眾辛苦勞動幾十年積攢的財富將被大幅稀釋，消費萎靡，中國啟動經濟「內循環」，發揮大規模市場的優勢的戰略構想將淪為空談。

因此，中國需要向通脹「宣戰」，並且已經在嚴防死守。儘管以中國目前的實力還不能阻止美國的肆意妄為，但是，中國可以在金融、銀行、房地產，以及內部經濟的資本收益預期上做文章，建立「防波堤」，建好一條條導流渠，將「投機」美元擋住，將產業投資引進來。

正如中國家喻戶曉的著名民兵教學電影《地道戰》裏的經典台詞那樣：

「水是寶貴的，應該把它送回原處。煙是有毒的，不能放進一絲一縷。」 電影《地道戰》

一場針對外部風險和內部經濟建設的持久戰和總體戰正在中國展開。其中「控樓市、去美元」成為首要策略。8月以來，中國中央政府針對疫情之後的地方政府財政壓力和樓市投機的蠢蠢欲動，紛紛採取了疏堵結合的調整和整肅政策。一方面加大了中央政府的財政轉移支付力度，確保基層政府的運轉不因土地財政的緊縮而「無米下鍋」。另一方面則加大紀律懲處，要求政府過緊日子，嚴格實施「遏制房地產炒作」的政策，甚至在有條件的地區鼓勵實施「長期租賃」、「租賃金融」、以及「取消預售」等根本上杜絕炒作，實現地產投資長期盈利機制的試點。

從8月以來，中國住房城鄉建設部（簡稱住建部）已經先後邀請了10多個城市的政府負責人進行勸勉談話，要求落實「遏制房地產炒作」的政策。8月20日，住建部與央行在北京召開房地產企業座談會，碧桂園、恒大、萬科等12家中國重點房地產企業被要求作為表率，進一步落實房地產長效機制，實施好房地產金融審慎管理制度，增強房地產企業融資的市場化、規則化和透明度，形成了重點房地產企業資金監測和融資管理規則。

中共給中國的房地產企業劃出「三條紅線」：房企剔除預收款後的資產負債率不得大於70%；房企的淨負債率不得大於100%；房企的現金短債比要小於1。此外，拿地銷售比是否過高、經營性現金流情況兩個方面也將作為監管機構考察的重要指標。

資本型通脹的「龍頭」目前已被中共拴住，接下來將是扼住「龍身」。對此，中國的金融系統正在行動起來。一方面，中國政府在採取收縮的策略，加快退出應對新冠肺炎疫情采取的經濟刺激計劃，加大對金融市場亂象的治理力度，拆解高風險影子銀行，對交叉金融業務進行全面排查整改。另一方面，中國政府也在努力提升中國金融體系與經濟發展的協調性。

對此，中國政協委員、中國證券監督管理委員會原主席肖鋼在中國金融四十人論壇上表示，為妥善應對美國的長臂管轄與金融制裁，中國應做好極端情況下的工作預案。在加強國際金融監管合作與協調的同時，要適度提高勞動報酬在GDP中的比重，確保勞動者收入增長與經濟增長和勞動生產率增長相適應，構建支持民營企業發展的長效機制，以股權化、長期化、多元化、國際化和規範化為核心加速金融供給側改革。

而中國人民銀行研究局局長王信則表示，在防範重點領域的風險，包括部分中小金融機構、地方政府性債務、房地產市場等境內外金融風險疊加共振的同時，要推動人民幣國際化，減少貨幣錯配和對美元體系的依賴。中國央行還將統籌上海金融中心、粵港澳大灣區、海南自由貿易港建設，推動完善國際治理，加強國際協調，加快金融市場化、法治化建設，進一步強化金融監管。在發展中防範風險，在發展中解決問題，中國在應對美國輸入性通脹風險的同時，不會停下自身的發展腳步。