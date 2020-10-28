中國政府已發出忠吿　改變誤解人民幣匯率機制嬗變

10月27日，中國外匯交易中心發佈公吿，主動將人民幣對美元中間價報價模型中的「逆周期因子」淡出使用。人民幣匯率將加強以市場供求為基礎雙向浮動。考慮到目前外部因素的不確定性和不穩定性，中國政府已經向企業發出忠吿。

中國國際收支正在出現新的平衡模式，相應的人民幣匯率形成機制也正在改變。（Reuters）

第一，需要改變人民幣不是升就是貶的單邊直線性思維，樹立人民幣匯率雙向波動意識。

第二，要做好風險評估，合理審慎開展交易，對匯率敞口進行適度套保。

第三，要儘可能控制貨幣錯配，合理安排資產負債幣種結構。

第四，不要把匯率避險工具當作投機套利工具，承擔不必要風險。

2020年以來，人民幣匯率彈性正在明顯增強。相比於之前人民幣匯率波動率長期低於2%的情況，目前中國境內期權市場一年期的隱含波動率為5%，最高價和最低價的波動幅度為7.5%。此前，中國國家外匯管理局（簡稱外管局）副局長、新聞發言人王春英在相關國務院新聞發佈會上也表示，儘管中國外匯市場供求平衡、運行穩健，並且在經濟基本面和中外利差帶動下，預計人民幣將繼續處於強勢階段。但是，考慮到四季度歐美各國可能會出現經濟二次衰退和金融市場波動，預計人民幣匯率的短期波動性將增大。

為此，中國政府正在改變以往單方面謀求穩定的策略，而轉向推行中國國際收支的新型平衡模式。

據中國外管局發佈相關中國國際收支數據顯示，2020年前三季度，按美元計價，中國銀行系統共結匯14,663億美元，售匯13,901億美元，結售匯順差762億美元；而按人民幣計價則是結匯10.25萬億元人民幣（人民幣‧下同），售匯9.71萬億元，結售匯順差5,357億元。從國際收支數據來看，中國實體經濟正處於穩步復甦、跨境資金淨流入趨勢明顯，國際社會對中國經濟信心在不斷增強。

從中國國際收支的構成和操作模式上，人民幣匯率的形成機制也正在改變。中國銀行前副行長、中國人民大學重陽金融研究院高級研究員張燕玲認為，近幾年中國國際收支出現了新的平衡模式，不再隨着國際收支主要項目的變化而變化。之前人們認為，人民幣匯率上漲說明經濟向好，外匯儲備應該增加。反之，如果外匯儲備減少，則說明外資已經不再看好中國經濟，正在套現離場。然而，現在這種模式已經改變，再怎樣簡單地判斷中國經濟走勢就將會出現方向性的錯誤。因為，中國目前的對境外的各類投資在迅猛增長、境外資產在增多，而且除了實體投資外，中國境內居民對外的證券投資，主要是港股投資在增多。

根據中國商務部發布的《2019年度中國對外直接投資統計公報》顯示，截至2019年年底，中國對外直接投資1,369.1億美元，流量規模僅次於日本。中國對外直接投資存量達2.2萬億美元，次於美國和荷蘭。而在對外證券投資方面則增長更快。據中國外管局發佈的《2020年上半年中國國際收支報吿》顯示，2020年上半年，中國對外證券投資淨流出751億美元，按年增幅超過90%。其中，中國境內居民通過「港股通」和「基金互認」等渠道購買境外特別是中國香港股市股票達390億美元，佔到總淨流出的近52%，成為絕對主力。

中國經濟表現出的實力與抗風險能力，正是中國央行逐步淡化「逆周期因子」對市場的干預，開放資本流動的基礎。（Getty）

張燕玲認為，這種中國民眾的對外投資熱情與外資的所謂資金外逃，有着本質的不同。這一方面說明中國的資本市場還不夠成熟，另一方面也說明中國正在逐步加大對外開放。資金的雙向流動和國際大循環將成為常態。

因此，中國政府當初為了防止經濟波動導致的「羊群效應」，而引入的人民幣匯率「逆周期因子」就已經顯得不合時宜。中國經濟已經有能力承受更大的市場波動，尤其在2018年的金融整肅之後，更加完善的金融監管機制和風險防範機制，已經為更加開放、雙向流動的中國國際收支新平衡模式打下基礎。目前，中國經常賬戶和非儲備性質的金融賬戶已經表現為某種鏡像關係。經常賬戶呈現順差，非儲備性質的金融賬戶就呈現逆差，反之亦然。經常賬戶上的逆差不一定就是中國資本的流出和風險，而是在中國經濟這個整體中已經形成了新的平衡模式。

而隨着中國經濟的發展，尤其是在新冠肺炎疫情中表現出來的實力，都足以證明無論是在貨物貿易，還是在跨境雙向投資、外儲儲備、外匯融資等方面，中國經濟和人民幣都有能力保持穩定和堅挺。在此基礎上，中國選擇「淡出」逆周期因子，採取更加開放、透明的匯率形成機制，加速推進國際大循環，也就顯得順理成章。

只不過，因為四季度以及明年，歐美的經濟還存在較大的不確定因素，在全球新冠肺炎疫情還可能反覆，美國的又一輪貨幣「放水」也將推出，諸多國際上的不確定因素，依然將導致巨大的市場波動。而中國的改革則已經準備迎難而上，更加開放和堅挺的人民幣必然也將面對更大起伏。

這也正是中國政府為企業發出鄭重忠吿的原因。面對匯率波動，企業應該加強風險防範意識，需要改變人民幣不是升就是貶的單邊直線性思維，樹立人民幣匯率雙向波動意識。不要把匯率避險工具當作投機套利工具，承擔不必要風險。