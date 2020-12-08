金管局測試數字人幣跨境支付 三方面看香港得益

數字人民幣發展在年底突飛猛進，今年「雙十二購物節」內地蘇州將加碼派發2000萬元數字人民幣紅包，可以買日用品、飲食、在電商平台「血拼」等，藉此測試零售交易的順暢度。另一邊廂，香港亦正式宣布數字人民幣的進展，金管局與人民銀行研究使用數字人民幣作跨境支付的技術測試，意味未來當數字人幣正式使用後，港人到內地消費時，有機會直接使用數字人幣支付，方便跨境購物；同時企業可降低跨境轉帳成本；至於本港銀行未來亦有望擴大人民幣跨境業務。

中銀香港率先測試

金管局透露與人民銀行研究使用數字人民幣作跨境支付的技術測試，技術測試只限人民銀行指定的香港銀行，即中銀香港與獲邀參與進行測試的約200名銀行員工及商戶參與，利用數字人民幣對跨境消費作出技術準備。

市民消費直接用數字人幣支付 免兌換手續

隨著技術測試逐步成熟，未來當數字人民幣正式廣泛使用，香港可憑藉在跨境支付的經驗和優勢，推動數字人民幣的跨境支付發展。先說對一般市民消費層面，若未來港人在內地工作或旅遊時，可以直接用數字人民幣購物及支付帳單，將更為方便，同時免除兌換及匯率的問題。雖然內地兩大電子支付平台──支付寶及微信支付，都分別在香港設立了AlipayHK及Wechat pay，不過中港兩地的電子錢包是區分處理的，難以互相轉帳。

要使用內地的錢包帳戶需要做實名認證，要提供在內地境內銀行開通的銀行卡才可以開戶，所以一般本港用戶申請時大多會使用本港的電子錢包。不過，若要到內地餐廳消費結帳時，需要將電子錢包內的港幣以指定匯率轉化為人民幣使用。由於近期人民幣匯率持續上升，每百港元由今年年中可以兌換約90元人民幣，至現在只可以兌換約84元人民幣，變相港元愈來愈不「抵用」。未來若直接使用數字人民幣，可以減少匯率浮動的影響。

支付工具必須要選擇「WeChat Pay HK」。

企業跨境支付成本有望降低

第二，對於企業而言，要跨境進行大額的人民幣支付，往往要經過多重的銀行或匯款公司轉帳，手續費用高而且需時長。未來若能夠用數字人民幣作跨境支付，可以削減企業轉帳成本及提高效率。隨著上月中國與東盟十國、日本、南韓、澳洲及紐西蘭合共十四個國家簽訂了《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，形成佔全球人口三分之一人口的自由貿易市場，未來數年區內的跨境貿易額將大大提高，衍生大量企業跨境支付的需求。因此金管局等監管機構有需要積極開發跨境支付轉帳平台，減低企業跨境支付的時間及成本，才可以促進企業在區內不同國家進行整合生產線及擴大投資。

銀行擴大跨境人幣業務

長遠而言數字人民幣的發展加快，正好為未來RCEP的發展及人民幣廣泛於亞洲區內使用，做好充分的準備。因為涉及跨境轉帳及支付，伴隨而來的是各國匯率的兌換問題以及貨幣流通性及認受性的問題。數字人民幣目前正要透過大規模的試驗、接入各種不同的支付平台，確保跨平台的使用安全及轉帳安全。

若果本港能夠成為數字人民幣跨境支付的試驗平台，結合本港銀行在亞洲及東盟國家的金融網絡，可以進一步推動區內人民幣的實際使用，亦能增加企業客戶對本港銀行服務的需求及信任，有助銀行擴大人民幣業務。

香港金融管理局統計數字顯示，香港人民幣存款上升1.8%，於10月底為6,801億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於10月份為4,142億元人民幣，而9月份的數字為5,931億元人民幣。

雖然人行對數字人民幣仍然未有訂立推出時間表，相關的測試相信會陸續推出。不過，數字人民幣的出現，對市民、對企業特別是跨境業務比重高的商人，以及對本港銀行業都有莫大影響。未來金管局與人行就跨境支付的進一步合作，值得各界留意。

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