首家外資獨資券商到來　金融市場邁上新台階

全球金融市場遭遇了2008年金融危機後，世界各國加強對金融業務的審查監管，一系列的市場監管新制度以及市場穩定新政策出台後，金融市場迎來了新拐點。新的金融開放給金融機構提供更多的市場機會。在全球金融市場變化的環境下，外資券商市場格局也將發生變化，佈局中國市場對於發揮外資券商的競爭優勢具有重要性作用。

從中國政策面來看，自今年4月1日證監會宣布取消證券公司外資股比限制後，不少外資券商積極申請新設立公司或變更股權。摩根大通證券（中國）、野村東方國際證券的證券公司設立，均於 2020年3月13日獲證監會核准；高盛高華證券、摩根士丹利華鑫證券的變更控股股東申請，也已於3月底獲核准通過，4家合資券商的外資股東股比均為51%。

美國股市正在經歷數十年來罕見得暴跌。（新華社）

根據《證券公司2020年前三季度經營情況分析》顯示，2020年前三季度外資券商經營業績實現快速增長，合計實現營收224.77億元，淨利潤73.93億元，按年分別增長35.55%、64.61%；行業佔比6.57%、5.57%，按年分別提升0.22、0.75個百分點。與此同時，內資券商也在加速國際化佈局。截至2020年第三季度末，有34家證券公司設立境外子公司，境外子公司總資產為1.13萬億元，淨資產1152.39億元，按年分別增長46.61%、6.53%。

據彭博社12月8日報道，近期高盛已啟動收購高盛高華100%的股權，收購完成後，高盛高華證券將更名為高盛（中國）證券有限公司，公司將推行擴張性增長戰略。作為擁有強大的產品創設和交易能力的投資銀行，這家機構進軍中國券商市場將產生什麼樣的影響？

短期內難帶來影響

外資券商一方面以其產品創新、資產優勢、技術和管理在中國市場拓展，另一方面已具備全球化資源，推動投行業務快速發展。但發展環境不同造成了在產品設計、運營、風控、交易、管理等各個環節都有顯著差別，特別是文化差異與監管政策的要求不同，外資機構在國內經營仍然存在限制。外資券商適應國內市場環境也需要較長的過程，因此短期內對本土券商不會形成競爭威脅。

高盛尋求在華合資證券公司全部股權。(路透社)

業務方面，與本土券商相比，外資券商在傳統零售經紀業務上存在短板，本土券商在零售經紀業務客戶管道的拓展及零售網點搭建方面具備明顯的優勢。而外資券商在這方面受限制的因素較多，很難形成市場規模。但外資在財富管理領域具備較強的產品設計創新以及高淨值客戶的服務。隨着中國高淨值客戶人群數量不斷增加，對創新型金融產品有着更高的要求以及更復雜的資產配置，而本土機構在產品創新方面明顯跟不上客戶的需求，外資券商在產品創設及全球資產配置的優勢將逐步明顯，將會給國內財富市場帶來新一輪的發展機會。

跨境投行業務方面，外資券商在跨境融資與併購、財務顧問，全球資產定價上具有先天的優勢。此外，外資券商不僅在機構資源管道還是交易能力都具備競爭實力，伴隨中資企業走出國門及外資金融機構的加入，有望給中國市場帶來全球業務機遇。