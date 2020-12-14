環球電動車集資潮　東風回A籌逾200億元人民幣加入戰團

全球新能源車企紛紛積極「儲備彈藥」，集資活動於年底不絕於耳，美國電動車廠Tesla（特斯拉）三個月來兩度配股，計及上周配股共集資100億美元（折合約750億元），至於美國上市的中國新能源車理想汽車及小鵬汽車，本月亦分別配發美國存託股票ADS，後者集資額達21.6億美元（折合約168.5億元）。港股方面，比亞迪 （1211）上周向中證監申請增發H股，投行估計集資額將達338億元。今日東風集團（0489）亦宣布加入戰團，宣布回歸A股上市集資210億元人民幣，將刷新創業板集資最高紀錄，消息刺激下今早港股股價最高曾急升一成，上海子公司股份更漲停。

上海子公司股份漲停

回A消息刺激今日本港上市的東風集團最多曾急升一成，見8.71元創近三周高位，收市升幅回順至半成，收報8.25元。至於旗下在上海上市的子公司東風汽車股份（上海﹕600006）表現更為突出，股價急升一成觸及漲停收市。

新能源車是今屆北京車展的主軸之一，本地及海外車企都藉此最後機會，向觀眾展示旗下最新車款或概念車款。圖為中國本地電動車新創車企高合HiPhi的最新概念車型。（Getty Images）

東風集團的A股發行上市的申請，已獲深圳證券交易所創業板上市委員會審核通過，不過仍須取得中證監及其他相關監管機構的批准。其實今次東風集團回A上市，並不是建立首個內地股市融資平台，東風集團旗下已經有子公司東風汽車在上海上市。不過，今次集團回歸A股，目的地則是深圳創業板。

值得注意的是東風自2005年於本港上市以來，從未在資本市場上進行過融資，今次到深交所創業板是集團過去15年來首度再融資計劃。

本港上市中資車股回歸A股一覽表

其實為何本港上市汽車股要回歸A股上市，主要是為了估值上的優勢。由於內地科創板，創業板估值往往高於主板，意味企業可以有更大的空間融資，因此企業更樂於到估值高的市場上市。投資者可能好奇，為什麼同一間公司，在港股及內地A股上市，可以享有不同的估值待遇，為什麼回A可以帶動H股水漲船高呢?

投資者對國策認知差異 造成AH股估值不同

其實造成A股及H股的估值差異，往往是由於兩地投資者對於企業特性、對於創新產業、對於國家政策的理解不一樣，造成風險偏好的差異。例如今年醫療行業是內地的重點培育創新行業，內地投資者對醫療改革及發展進程能夠有更第一身的觀察及了解， 因此願意給予A股醫藥股較高估值。例如新華製藥的A股就較H股享有逾兩倍的溢價。

中芯回A經驗：股價一個月內翻一番

同樣道理，今年中芯（0981）於今年6月宣布回歸A股上市，由於內地市場對芯片股估值較H股高，支持港股股價於短短一個月內急升一倍，曾高見44.8元。

中芯北方積體電路製造（北京）有限公司（以下簡稱“中芯北方”），成立於2013年7月，是中芯國際與北京市政府共同投資設立的12寸先進制程積體電路製造廠。2020年9月28日早上8時半，中芯國際中芯北方廠區內。

政策：紅籌股回A門檻放寬

雖然回A對本港上市的中資股而言，可獲得有估值優勢，不過內地亦一直有相關上市政策，確保企業的業務規模及市值達到一定要求，才可以回A上市。而受到疫情影響，今年4月中證監將有關要求放寬，將境外已上市紅籌企業回歸A股上市的市值門檻由原來的2,000億人民幣，下調至200億元，但須要具創新科技能力，政策變相支持吉利、東風等傳統中資汽車股，回歸A股市場集資發展新能源車。

翻查市場數據，吉利的市值於今年年初徘徊1,000億元左右，至於東風的市值更低，只得200餘億元，剛好符合市值門檻。

有望刷新深圳創業板集資新紀錄

若果今次東風順利到A股上市，可集資210億人民幣，主要用於全新嵐圖品牌高端新能源乘用車項目。同時這個集資額度將刷新深圳創業板註冊制以來的最高集資紀錄。同時，東風亦會是深圳創業板上第一隻造車股

現時世界最大的汽車市場位於中國，中汽協預計，2021年內地汽車總銷量預計將達2,630萬輛，按年增約4%，當中增幅最突出的料為新能源車，按年升幅料高達40%，至180萬輛。要趕上新能源車的「順風車」，以往業務偏重卡車及合資車型的東風，有需要及早到A股集資，加入新能源車戰團。