【財經評論】外資追逐　中國債券吸引力何在？

為何外資大買中國債券? 一言蔽之，「天下熙熙皆為名來，天下攘攘皆為利往」。

美國聯儲局自今年3月緊急減息至近零後，資金湧進不同資產市場來尋求回報，包括股市債市，而本文先集中討論債券市場。

現時市場情緒氣氛高漲，可以留意的是，追蹤投資等級公司債的iShares iBoxx投資級公司債ETF（美：LQD）迫近歷史高位，而追蹤垃圾債的SPDR Barclays高收益債ETF（美：JNK）和iShares iBoxx高收益公司債ETF（美：HYG）價格更屢創新高，反映資金加碼買入高風險債券。

市場逐險情緒高漲

與此同時，上述三者價格創新高，即意味購入其債券的回報率創新低。彭博巴克萊全球負收益債券指數的市值升至逾18萬億美元，創下歷史新高。目前全球有近27%的投資級債券收益率現在低於零，意味市場要更進取去爭取回報。加上，美國10年債息回升至約0.92厘水平，意味市場正在逐險（risk-on）。

歐洲多國的10年債息已跌至負，或接近零水平，而美國10年債息約處0.92厘水平，新興市場成為價值窪地，成為資金蜂擁而至的地區。

以中國為例，中國各年期的國債債息皆為正數，10年期國債更有達3.3厘水平。從最新美國與中國10年息差看，便有近240個基點之多。故此，這樣的息差提供足夠空間予投資者作套息交易（carry trade）。即使未來美債息升至1.5厘，與中國的息差亦有180個基點之闊，不過，聯儲局暗示要壓低長債息，料美債息升幅有限。

（中國各年期的國債收益率皆為正數。資料來源: State Street Global Advisors，數據截取至11月10日。）

市場借美元買中資資產

面對目前環球市場情況，要尋求回報，最簡單直接的投資方向是，投資者從美元地區借錢，然後沽出美元，買入新興市場貨幣（如人民幣），再購入相關資產（如股市債市）。

美國聯儲局一如預期維持所有貨幣政策不變，美匯跌穿90關口。在美匯指數今年以來累跌約6.7%，人民幣亦升近6.4%。如以3月開始計算，美匯指數更累跌近12.6%，人民幣則升近9.3%。

在此期間，外資加快流入中國股債市場。中金報告指出，自今年下半年起，流入中國股票及債券的資金大幅增加，而在第4季更出現加快流入的現象。據債券通公司資料，截至2020年11月末，境外機構持有中國銀行間市場債券創新高，達3.1萬億元人民幣，累計淨流入達9,039億元人民幣。

現時連同人民幣升值，投資者可謂是賺匯賺息賺價，花旗更預測人民幣兌美元明年底升至6水平，為市場最樂觀，只要相關債券不出現違約，中國債券實屬現時吸引的資產。

（資金於第4季加快流入中國股債市場。資料來源：中金@11Dec2020）

外資主要買中國國債

不過，外資流入新興市場並非一味追逐高息債，而是主打「穩陣波」，並主要購入中國國債和高評級的債券。

滙豐環球研究表示，環球正以前所未見的規模放水，而中國國債成為外資的優質選擇，年初至今累計淨流入中國國債有近707億美元，較2019年全年淨流入的300億美元大增近1.4倍。至於政策性金融債（Policy Bank Bonds）亦錄得569億美元淨流入，較2019年全年淨流入的196億美元增加近2倍。

（外資主要購入中國國債和高評級債券。資料來源：匯豐環球研究@11Dec2020）

（外資年初至今累計淨流入中國國債有近707億美元。資料來源：匯豐環球研究@11Dec2020）

明年料有近1500億美元淨流入中國債市

富時羅素（FTSE Russell）9月時宣布，中國政府債券獲納入富時世界政府債券指數（WGBI），於2021年10月生效，並將在明年3月作最後的確認，屆時會公布納入細節。匯豐環球研究預計，由於中國被納入WGBI，明年將有更多資金買入與指數相關的資產，並料明年下半年再次錄得另一波外資強勁的流入，估計明年有近1,500億美元或每月125億美元淨流入至中國債券市場。

總結而言，環球維持大規模放水格局，以中國現時與美國及歐洲的債券息差來說，中國屬吸引的地區，市場預計未來一年外資會加大買入中國市場，真是「錢也會自己跑進來」。