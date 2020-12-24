【財經評論】9000億美元援助法案　美國人有錢花了嗎？

2020年12月22日，美國國會就約9,000億美元的新冠肺炎疫情救濟法案達成協議。然而，新一輪援助法案的這些錢，美國民眾真的敢花嗎？又將如何影響消費？

目前，受疫情影響，美國大部分經濟活動處於停滯狀態，消費不斷鋭減，勞動市場初次申請失業金人數和失業率維持歷史高位水平。根據Wind數據顯示，截至12月12日，美國初次申請失業金人數達88.5萬人，預期80萬人，高於上期（86.2萬人）。失業人數不斷上升，反應出市場面臨的壓力快速提升。美國11月份零售銷售按年為4.1%，比上期下降了1.39%，該數據反應美國經濟狀況持續惡化，居民消費需求萎縮給經濟帶來巨大沖擊。

然而，面對愈發嚴重的疫情和經濟情況，美國政府的援助計劃卻在縮減。根據美國國會議員發佈的新援助法案內容，9,000億美元救濟法案中包括提供每周300美元的聯邦補充失業險直至2021年3月中旬，並將延長另外兩個失業補助項目。此外，該計劃還將為小企業提供超過3,000億美元的救濟，其中包括第二輪2,840億美元的「薪資保護計劃」（PPP）；以及投入超過500億美元用於分發新冠肺炎疫苗、檢測感染者和追蹤密切接觸者。該法案還將向大部分美國人發放600美元的現金支票。

由此可見，本次疫情救助法案規模遠小於3月份通過的CARES法案。對個人現金派發從3,000億美元下降至1,500億美元、失業補助、薪資保護計劃和糧食援助均被削減一半甚至更多，也取消了對大企業和州與地方政府的援助。

美國CARES法案和新一輪援助法案內容對比

3月份出台的美國CARES法案和新一輪援助法案內容對比。

從規模來看，新刺激法案的援助規模大幅度下降，對個人收入的支持力度也隨着規模下降而縮減。3月份CARES法案對個人現金派發提供每人1,200美元、失業補助每周600美元，這在很大程度上抵消了失業帶來的收入損失，使得個人總收入並沒有明顯下降。本次法案對個人現金派發下調至每人600美元、失業補助每周300美金，該法案對失業人口的幫助起不到明顯的作用。

從效果上來看，根據紐約聯儲，新救助法案預計將增加個人收入1.28萬億美元（折年數），消費支出增加約3,006億美元，美國10月份個人消費支出數據為14.64萬億美元，因而新援助法案預計增加個人消費支出2.09%。該法案較CARES法案的3.92%下降約1.83%。

2020年10月1日，參議院多數黨領袖麥康奈爾走向國會山的參議院大廳。

對此，紐約聯儲近期進行的消費預期調查問卷（SCE）顯示，在CARES法案實施後，居民在得到財政補貼後的邊際消費傾向（MPC）為29%，而針對「如果有下一輪補貼」的假設性問題的調查結果顯示，居民的邊際消費傾向下降為24%，這也反映了獲得額外的臨時收入增加帶來的邊際收益遞減。

在的新救助法案幫助下，美國的消費或許有所提升，但是作用委實不大，9,000億美元實在難以支撐美國的經濟復甦，難以幫助美國民眾度過困境