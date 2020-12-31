人民幣匯率連創新高　快速升值還能持續嗎

2020年人民幣兑美元匯率走勢可謂「波瀾壯闊」，從2020年初7附近貶值到7.15後，開啟了一波單邊升值，從5月末開始，在岸人民幣兑美元匯率一路飆升，截至2020年12月31日，在岸人民幣兑美元維持在6.52附近，全年升值超過6%，如果從最高點算起，升值幅度近10%。這種升值的幅度和速度相當罕見。

新型冠狀病毒肺炎疫情顯然是導致2020年人民幣匯率快速升值的重要影響因素。尤其是美國疫情持續擴散，本已開始復甦的經濟又陷入二次停滯。而中國則在疫情常態化的基礎下逐漸恢復生產生活正常。基本面的巨大差異導致更多國際資本流入中國，推動人民幣匯率升值。

同時，美國經濟遭受巨大衝擊，迫使美聯儲實施極為寬鬆的貨幣政策，而中國經濟觸底反彈則導致人民銀行在2020年下半年逐漸開始貨幣政策轉向，中國貨幣政策正常化導致中美之間的利差迅速擴大。這就造成短期資本流入加劇。數據顯示，截至2020年11月末，境外機構持有中國銀行間市場債券超過3.1萬億元，創出新高。

內地金融市場開放步伐加快

此外，中國金融市場加快金融開放步伐，也是人民幣兑美元匯率升值的重要因素。中國金融產品也被越來越多地納入全球金融指數，這總體而言也會增加外國投資者對中國金融資產的配置。

2020年9月25日，富時羅素（FTSE Russell）宣布將中國國債納入其固定收益旗艦指數產品——富時世界國債指數（WGBI）。這是自中國政府債券在2019年4月被納入彭博巴克萊全球綜合債券指數（BBGA）、在2019年9月被納入摩根大通全球新興市場多元化債券指數（GBI-EMGD）之後，中國債券第三度被納入國際重要債券指數。迄今為止，中國債券已經被三大國際債券指數全面接納。根據海通證券的估計，納入三大國際指數預計能夠帶來2,400至3,800億美元的被動跟蹤資金流入。

美聯儲前所未有的貨幣寬鬆推動了美股高漲，卻也造成了美元幣值的下跌。（路透）

展望2021年，人民幣短期升值的壓力依然不小。儘管北半球入冬後美國疫情再次爆發，但隨着疫苗研發逐漸成型，美國經濟有望逐步開始復甦。這也就意味着中美無風險利差將收窄。

不過，過度放水的美聯儲正在透支美元的信用也是事實。有數據顯示，2020年美聯儲引發的貨幣佔美國曆史上所有貨幣引發總量的21%，在美國貨幣當局有所轉向之前，對應的人民幣相對強勢可能還沒有結束。

市場化致人民幣波動性擴大

中國招商證券分析認為，判斷人民幣匯率需要考慮三個方面的因素：一是美元指數的走勢，二是外匯市場供求狀況，三是央行的政策方向。而人行關於人民幣匯率形成機制的核心詞就是三個字——「市場化」。

從結果來看，市場化意味着人民幣匯率的波動加大，彈性增強。一方面，市場化意味着匯率這一價格信號由多變的外匯市場供求決定，國際和國內多種影響外匯市場供求的因素都可能引發匯率的波動；另一方面，市場化同樣意味着要相信並且依靠匯率這一價格信號發揮其調節作用。市場化程度越高，波動性越大，也越能反映人民幣真實的價格。