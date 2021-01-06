財經評論｜高收益債買少見少　中國該如何善用機會?

投資市場最近紛紛作出今年投資展望，市場預期高收益債券及新興市場債券料有不錯的回報，不過現時就連高收益債也愈買愈少。

目前全球有近18萬億美元的債券為負利率，即佔約近27%，創下歷史新高。投資者要尋求回報，便要投入較高風險的債券。

不過，現時情況更甚的是，即使投資者欲追求更高回報的債券，亦未必有更多選擇，高回報的債券更是買少見少。現時環球只有剩餘15%的債券息率達2%以上，而更只有10%的債券息率達3%以上。

（全球有18萬億美元的債券為負利率，即佔約近27%，創歷史新高。資料來源：彭博）

優質的公司債也無肉食

全球行利率低企，優質公司的發債成本亦不高。亞馬遜（美：AMZ）去年6月發行總額100億美元公司債，其中一批3年期債券票面利率僅0.4厘，與美國政府5月發行同年期公債的殖利率相比，只高出不到0.2個百分點，同時亦打破蘋果、IBM和迪士尼等在2012和2013年發債時所創的0.45厘歷史低位。

然而，回報率雖低，但該批債券錄得超額認購倍數達逾3倍，加上信貸評級機構穆迪、標普及惠譽分別將公司定為A2、AA-及A+評級，可見穩健的大型公司債券仍見吸引力。不過，對投資者來說，如此低回報率近乎是「無肉食」，只是「錢太多要搵地方擺」，並放在一個近乎不會輸的地方而已。

與此同時，為尋求回報，投資者甘願冒險投入新興市場。去年投資者淨流入新興市場債市的金額達198億美元，並錄得連續7星期逾20億美元以上的淨流入。高盛指出美國大選已過去，加上投資者對疫苗的樂觀情緒，看好亞洲高收益債券，預料全球增長促使明年息差進一步收窄。

當中，中美息差達230多個點子，成為吸引資金的原因。據債券通公司資料，截至2020年11月末，境外機構持有中國銀行間市場債券創新高，達3.1萬億元人民幣，累計淨流入達9,039億元人民幣。

（現時環球只有剩餘15%的債券回報率達2%以上，而更只有10%的債券回報率達3%以上。資料來源：德銀）

（中美息差達230個點子之多，吸引外資流入。資料來源：State Street）

中國債務違約率料上升但仍勝美國

去年中國國企華晨汽車集團、紫光集團和永城煤電相繼宣告債務違約，令市場嘩然。光大證券預測，今年底將有近9萬億元的信用債券到期（含回售），其中債券到期壓力最大的兩個月為3月和4月，均超過1萬億元人民幣。

摩通指出，截至去年11月，國企債券違約率為0.3%，較2019年全年的0.1%有所增加，據該行估算，國企債券的潛在債務風險率為5.3%，意味國企違約仍有可能增加。根據穆迪2020年三季度研究報告顯示，全球投資級別信用債違約率為6.6%，為新冠肺炎疫情爆發前3.3%的1倍。若按照2020年違約發生金額除以信用債新增發行額計算，中國2020年信用債違約率為2.39%，雖然較2019年有所攀升，但是遠低於世界其他國家，惟穆迪亦指出，未來12個月中國企業境內外債券違約將會繼續增加。

（摩通預計今年亞洲高息企業債違約率為2.6%，低於全球新興市場及美國水平。資料來源：摩通）

中國力推債市改革

華晨汽車集團、紫光集團和永城煤電的債券違約之所以震驚市場，是三者均屬AAA評級的公司，並突然無徵兆地爆煲，不禁令人懷疑國內評級質素，甚至懷疑評級更低的公司經營和財務狀況。故此，外資即使大買中國債券，亦同時採取保守的態度，並主要買入國債及政策性金融債。這實在不利中國發展企業債，甚至不利中國金融市場的信譽。

有見及此，國務院副總理劉鶴早前主持國務院金融穩定發展委員會時表示，中國將對債券市場上的不當行為秉持「零容忍」態度，同時強調發債企業及其股東、金融機構，中介機構等各類市場主體，必須嚴守法律法規和市場規則，切實防範道德風險。至於中國發改委同樣表明，將全面系統排查近期和明年企業債券本息兌付等風險。從此看出，中國有意向市場發出明確訊號，要求國企好好管理自身財務狀況，不再盲目出手救助。

去年12月中旬，人行為進一步規範信用評級行業發展，召開信用評級行業發展座談會，討論進一步規範發展中國信用評級行業的措施。人行副行長潘功勝在會上指出，「中國評級行業在統一規則、完善監管、對外開放等方面取得長足進步，但也存在評級虛高、區分度不足、事前預警功能弱等問題，制約了債券市場的高質量發展。」

他強調，人行將會同相關部門共同加強債券市場評級行業監督管理，強化市場紀律，推動中國評級技術的進步、提高評級質量，提升信用等級區分度，進一步推動評級監管統一，真正發揮評級機構債券市場「看門人」的作用，促進評級行業高質量健康發展。再者，中經會提到，要抓實化解地方政府隱性債務風險工作，並完善債券市場法制。

雖然提高評級質量料將調低現時部分較高評級的企業，令其發債成本增加，但為長遠金融發展，及穩定投資者及外資的信心，這樣的「陣痛」過程實是必經之路。