財經評論｜消費金融業去年急速增長後　今年將走進考核期

2020年是內地消費金融市場「開閘」的一年，獲批籌建消費金融的機構數量是近年新高，當中包括小米、螞蟻集團以及唯品會聯同富邦金控等著名的金融機構以及科技企業聯手搶佔市場。

未來五年行業復合增長達21%

有數據顯示，至去年消費信貸在整個人民幣信貸餘額中的佔比相信達到25%，消費信貸市場規模達到45萬億元（人民幣‧下同）。行業增長急速，同時監管機構亦要避免出現過度借貸和欺詐行為，損害民眾利益。上日中國銀保監會就行業監管發布評級辦法，對消費金融公司分成5個級別，旨在改善企業治理結構，同時對於不合規的公司，甚至可以依法實施市場退出。

馬上消費金融公司(官網圖片)

「馬上消費」冀成首家消費金融A股

根據艾瑞咨詢的相關數據，未來五年中國消費信貸（含房貸）的整體復合增長速度可達21%。由於市場增長巨大，行業中湧現出一批消費金融明星公司，包括招商銀行及聯通合組的招聯消費、重慶銀行及物美科技合組的馬上消費等，後者正積極申請在內地上市，期望成為首家消費金融上市A股。

中國持牌消費金融公司已由最初4家，擴展至目前27家，還有3家消費金融公司已獲批成立。當中銀行為主要動力，有銀行參股、控股的消費金融公司多達23家。

持牌消費金融公司數目急升

根據中國銀行業協會《中國消費金融公司發展報告（2020）》，截至2019年末，廣義消費貸款餘額（不含房貸、經營貸）為13.91萬億元，按年增長15.92%。對比同年的由人民銀行公布的金融統計數據，至年底人民幣貸款餘額為153.11萬億元，按年增長12.3%，由此可見，消費貸款的增長即使較早幾年放慢了，但是增長動力仍然是高於其他貸款。

百度熱搜指數顯示，消費金融、信用卡、征信、消費貸、現金貸、分期付款等持續佔據熱點搜索詞匯。

銀保監會一度點名批評招聯消費金融公司(官網圖片)

信貨公司鼓吹借貸消費 監管一度點名批評

不過消費貸款亮麗的增長背後，出現愈來愈多實際的不良後果，對於消費者而言，網貸公司鼓吹不良的理財概念，過度宣揚借貸消費，不少年輕人誤信貸款手續費低，而瘋狂借貸提前消費，最後一身網貸無法償還。

事實上，為了防止消費貸款公司的誤導式宣傳，早於去年10月份，銀保監會一度點名招聯消費金融公司（是由招商銀行及中國聯通共同組建的企業，是業內數一數二營收超過100億人民幣的領先消費金融企業），指其存在誇大及誤導宣傳、未向客戶提供實質性服務而不當收取費用、對合作商管控不力等問題。

持牌的消費貸款公司被監管「點名批評」，可算是第一次，可見消費貸款公司的一些不當行為，已經是侵害消費者權益，同時引起監管機構的正視。

銀保監新規對行業分五級管理

今次中國銀保監會發布的《消費金融公司監管評級辦法（試行）》指出，是用更具系統、更可以量度的準則，對企業實行監管。

監管機構將從五方面，即是公司治理與內控、資本管理、風險管理、專業服務質量、信息科技管理等，對消費金融公司分成5個級別，數值越大問題越大，一旦監管評級為5級，即是最差的一級，監管機構可依法實施接管甚至依法實施市場退出。

分析認為，繼去年消費金融牌照出現「開閘期」，今年將會迎來「考核期」，宏觀審慎、分類監管是近年來金融監管的工作風格，不單是消費金融業，本月中銀監亦對保險機構推出《保險資產管理公司監管評級暫行辦法》，兩個規定的形式相近，都是對金融企業進行系統性的評分，有利於維持金融穩定。

杭州螞蟻集團總部。（VCG）

傳螞蟻將信貸資產轉至消費金融公司應對法規要求

透過訂立有系統性的監管準則，消費信貨企業有望重返正確的行業發展。去年螞蟻集團叫停中港兩地IPO上市，並遭到金融監管部門約談，要求螞蟻集團按照市場化、法治化原則，落實金融監管，規範金融業務的經營與發展。現時消息指，螞蟻集團正考慮將部分消費信貸資產，逐步轉至籌建中的可在全國範圍內展業的消費金融公司，將網絡小貸業務納入受法規監管的消費金融企業，也可以算是一個撥亂反正的象徵。

長遠而言，消費信貸的增長是必然和內地消費市場的增長相呼應，資本市場對消費信貨行業的信心是存在的。有美版「花唄」之稱的金融科技公司Affirm於周三（13日）首日掛牌，單日股價爆升近一倍，反映國際投資者對消費信貨股份的追捧。當內地的消費信貸企業符合法規要求，亦自然有上市集資的時機。未來螞蟻集團是否能夠捲土重來於港股上市，考驗的是高層將企業改革納入法規監管的魄力與決心。