巨子點評│逾二千億北水湧港　港股主導權勢將洗牌

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-01-22 08:00

本月累計逾兩千億北水南來，掀起港股大時代，恒指昨日一度突破30000點心理大關，雖然最終未能守穩，成交額亦由上日超過3,000億元，縮減至2,649億元，不過仍是連續七日高企2,000億元樓上，高於港股上月日均成交約1400億元水平。同時間中概股回港上市潮流下，3,000億市值的科網企業如百度、bilibili（B站）排隊上市，將吸引中資資金再下一城，無論從資金層面，或是股份種類，本港股市主導權將出現大洗牌。

從估值角度出發，北水湧港，是看中港股走勢大落後，在去年環球股市均處於牛市狀態屢屢破頂創新高時，唯獨港股掉頭倒跌，跑輸全球，令到在中港兩地上市的中資企業，A﹑H股溢價擴大，造就套利機會。

港交所行政總裁李小加（洪嘉徽攝/資料圖片）

近九成港股成交額 投資中資股份

同時從本港股市的股份種類上看，自從港股改革上市機制後，中資龍頭股爭相在港股市場上市，特別是科網股龍頭企業，諸如外賣平台美團（3690）、阿里巴巴（9988）、京東（9618）等。

參考港交所的數據，在本港上市的中國內地企業數目不斷提高，按市值計，內地企業佔本港整體市價總值佔比，由2019年12月的73.2%，進一步升至80.1%：按成交金額計，佔比更由2019年12月的82.6%，進一步升至89.3%，意思是逼近九成的港股成交金額，都是來自中資股份的買賣成交。

參看每日港股的五大成交股份，都離不開是騰訊（0700）、阿里、美團、小米（1810）等科網巨企，每間個股的成交額都動輒是百億元以上，交投之活躍，足見中資股在本港股市的「江湖地位」。

從國際關係的層面看，中美關係近年日趨緊張，在美國上市的中概股，面對愈來愈嚴格的審計標準，面臨除牌危機，造就了中概股紛紛出逃，舉例網絡公司新浪已經在美國納斯達克交易所退市，更傳出有意來港上市。還有百度、視頻網站、攜程等多間中概股排隊來港第二上市。當中百度及B站市值分別超過3,000億元。

內地資本將取得港股話語權

多間千億市值中資企業接踵而至，赴港上市，觸發的巨額資金流量，必定會對港股市場帶來結構性的改變。

資金來源的轉變將是最明顯的，多家券商發布報告稱，從美股市場退回來的中概股，大多主要由港股市場來承接，因此港股具備了戰略定位的意義，會繼續看好。券商報告亦指出若北水資金持續湧入，香港股市的定價話語權可能從「歐美資本」，逐步轉向「內地資本」。以下的行業數據可以呈現一個更宏觀的局面。

北水佔港股成交額近日增至30%

以最新成交計，港股通年初吸資額已達2,200億元，相當於去年全年北水淨買貨量的接近三分之一。同時北水佔港股成交亦日益增多，由去年的18%，增至現時25%以上，最近數日北水交易額更增至約三成。

據港交所資料顯示，本港主板及創業板市價總值近期徘徊47萬億左右，國盛證券表示，在規模上，截至2020年底，港股通累計淨流入規模已達1.73萬億元，持有港股市值近2.1萬億元，佔港股總市值4.4%的比重，較2017年的低於2%大幅提高。

美銀預期全年計北水佔港股比例將升至15%以上

美銀證券指出，北水南來的規模已經達到歷史新高。同時間，北水佔本港整體成交額由去年下半年同期的比率只得11%，大幅提升，至本月18日已經達到22%的新高。該行認為考慮到資金流動問題，該行認為要比率不會長期高企於兩成以上，不過相信今年整體會升至15%，甚至以上。

美銀證券預期全年計北水佔港股比例將升至15%以上(美銀證券)

總括而言，受到千億市值中概股排隊回港上市，以及港股估值低企兩大因素推動，造就北水南來大潮，不論是指數上或是資金來源上，將會對港股市場帶來結構性的轉變。一直以來，香港金融市場的定位就是一個穿梭中西之間的平台，港交所早已確定要規劃成為「國際領先的亞洲時區交易所」。一個金融平台的價值，既在於它的資金深度充足，同時亦在於資金來源廣泛。今回北水擊起的巨浪，可以用一句話簡括之--「海納百川，有容乃大」。只有集各方之大成，才可以成就港股市場的汪洋。