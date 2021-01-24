支付寶保險平台轉移至保險公司　是重組而非「拆骨」

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-01-24 10:00

互聯網金融股螞蟻集團估值超過兩萬億人民幣的IPO大計，在數月前叫停後，一舉一動受市場關注。日前《彭博》分析師估計，螞蟻估值恐怕會「大縮水」，最新估值料跌至7,000億元人民幣，較之前估值大削超速六成，原因是內地進一步監管金融科技及移動支付市場，螞蟻有機會需要將支付業務剝離，引起坊間對螞蟻「拆骨」的憂慮。

最新螞蟻旗下支付寶保險平台表示，已將運營主體由螞蟻勝信（上海）信息技術公司，轉移至「螞蟻保保險」代理公司。

支付寶保險平台表示，已將運營主體由螞蟻勝信（上海）信息技術公司，轉移至螞蟻保保險代理公司。（AlipayHK手機截圖）

支付寶保險納入保險牌照

翻查資料，「螞蟻保保險」是螞蟻集團旗下的全資子公司，2017年9月獲批的保險中介牌照。這次螞蟻變更保險平台運營主體，是為了確保平台符合《互聯網保險業務監管辦法》要求。

當完成相關轉移後，業務可以繼續如常運作。支付寶保險平台已經表示，不會影響用戶的權益和服務體驗。由此可見，支付寶保險平台的運營主體轉變後，其實仍舊是由螞蟻集團的全資子公司持有相關業務，所以這個轉變，理應是稱為業務重組，將需要持牌經營的保險業務，集中在持牌的保險公司處理，而非一般所言的「拆骨」。

自去年11月以來內地多次推出政策監管互聯網金融市場，涉及的範疇十分廣泛，包括網絡貸款、平台經濟、消費金融公司、網上存款產品等，政策接踵而來，反映監管機構正在逐一判斷及審視當中運作是否合規，新興業務一環扣一環，會對傳統銀行業帶來什麼影響，以至會否存在監管缺失，並致力要將漏洞堵塞。

本月20日人行再公布《非銀行支付機構條例》的徵求意見稿，就支付機構業務是否已屬壟斷訂下明確條件，指出任何線上交易市場份額過半的非銀行支付機構，或兩間機構的市場份額合計為三分之二，皆要面對反壟斷調查。涉及壟斷的機構，人行可向執法機構建議採取停止濫用市場支配地位行為，甚至按照支付業務類型將支付機構分拆。

人行支付新規 旨在避免「一台獨大」

這個新規的目的很清楚，要避免線上支付行業出現「一台獨大」的壟斷情況，因為線上支付雖然是近幾年間才出現的新興產業，但是其實則是涉及用戶支付、商業交易的金融行為，所以才會被稱為金融科技企業。正如金融行業，銀行、保險企業可以有數十間企業競爭一樣，支付平台亦應該是百花齊放的行業生態，由各間企業在一樣的起跑線上公平競爭，至最後根據消費者的行為喜好、商戶的需求，逐步汰弱留強。

本月15日人行及銀保監聯合公布有關規範商業銀行通過互聯網展開個人存款業務的通知，點明網上平台存款只可以用於消費支付，不應涉及投資甚至炒賣。較早前騰訊旗下的理財通、螞蟻集團旗下支付寶、京東金融、百度旗下的度小滿金融等，已先後將互聯網存款產品下架。

人行及銀保監聯合公布有關規範商業銀行通過互聯網展開個人存款業務的通知

多間科企先後將違法產品下架

各間科網巨企的行動，正正是反映內地監管機構，不會容許互聯網公司，透過持有巨大電商平台的優勢，把業務擴充至金融領域。如果科網企業要進行存款放貸，必定要先申請相關金融牌照。此舉可以堵塞一個存在已久的監管風險，就是客戶透過網絡平台投資存款產品，但是卻無法經銀行渠道交易、查詢帳戶和產品，反而要靠沒有相關金融牌照的網絡平台進行查詢，這種做法會令到消費者的權益難以得到保障，同時涉及的網絡平台亦相當於是「無牌駕駛」。

多份監管文件密集出爐，反映出內地的互聯網平台金融生態問題叢生，極待解決，監管的初衷是要保障互聯網企業，不能假借金融科技之名，行網上銀行之實。現時將不同互聯網業務，撥歸納入相關的牌照內運營，網上保險業務歸保險公司，存款業務需要申領銀行牌照，實則是為網上金融業填補好一直欠缺的監管。