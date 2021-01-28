財經評論│車用晶片短缺潮　議價權轉向上游企業

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-01-28 08:00

汽車晶片缺貨的問題，令到多間汽車廠商宣布減產，繼大眾中國、廣汽本田等車企宣布降低產量後，福士、戴姆勒等車廠近期都相繼宣布暫停生產或減產。中汽協表示，近期出現的車用晶片供應緊張問題，將在未來一段時間內對全球汽車生產造成一定影響，進而影響內地汽車產業運行的穩定性。

大眾汽車集團中國CEO馮思翰（Stephan Wollenstein）上周在新春在線媒體溝通會上表示，汽車晶片缺貨問題對企業造成了損害，整個12月份，新車產量因為芯片短缺減少了近5萬輛。

另外，美國伯恩斯坦研究公司預計，2021年全球範圍內的汽車芯片短缺將造成多達450萬輛汽車產量的損失，相當於近十年來全球汽車年產量的接近5%。

市場分散 龍頭企業市佔率14%

查看全球汽車晶片供應商的資料，會發現市場相當分散，因半導體行業的特性是產業鏈很長，涉及多種不同的技術規格。根據內地前瞻產業研究院資料，市佔率最高龍頭企業是荷蘭的恩智浦半導體（NXP），市佔率14%，第二的是德國的英飛凌（Infineon），市佔率11%，季軍是日本的瑞薩電子，市佔率為10%。

全球汽車芯片行業市佔率(資料來源：ICVTank、前瞻產業研究院)

這批汽車晶片商不約而同表示，由於汽車行業恢復的速度較預期快，目前各大車廠集中訂購芯片，對供應鏈也帶來了巨大的壓力。

供不應求 廠商要求加價一成至兩成

龍頭晶片製造商恩智浦半導體、瑞薩電子等競爭對手罕見地同步加價，打算將車用晶片價格上調10至20%，將成本壓力轉移至汽車廠。

產能緊張的問題一路向上游企業延伸，為恩智浦半導體、英飛凌等汽車晶片商進行代工生產的台積電，亦表示產能緊張。台積電旗下世界先進、聯華電子，均考慮在2月下旬至3月期間對晶片價格進行階段性調漲，漲幅最高達15%。

這次汽車晶片供應短缺的局面，主要有兩大因素引致。首先，去年新冠肺炎疫情關係帶動「宅經濟」，大眾對手提電腦、網絡設備、數碼電子產品的需求倍數增長，從而推高數碼產品用芯片的銷量。

因素一：疫情期間產能轉至數碼產品晶片

因應市場需求轉變，晶圓代工商如台積電等，將多數產能撥出來放在生產數碼產品用芯片，汽車芯片分配到的產能自然降低。不過，隨近期汽車銷量回升，特別是對新能源汽車的追捧，從而帶動汽車用芯片的需求急升。

然而，半導體行業的特性是產業鏈很長、分工多樣，一般來說，晶圓代工廠收到訂單到完成產品交貨，至少要三個月。因此，當汽車銷售市場的需求快速轉變，中游的汽車晶片商未有察覺庫存消耗的問題，未有提前向代工廠下訂單，就很容易出現「巧婦難為無米之炊」的情況。

因素二：車企未有提早下訂單

第二方面，晶片短缺亦和汽車企業庫存有關，有晶片代工廠抱怨指，去年底車市復甦時，已經開始向汽車晶片商查詢是否需要增加訂單，提早下訂單，不過汽車廠商一貫都是偏好維持低庫存，對此無動於衷。直至庫存不足時，才決定下急單要求取得晶片。

不過，亦有汽車晶片商持不同看法，認為問題是由於去年數碼電子產品需求暢旺，令到代工廠為了銷情而「優先」向電子產品商供貨，導致現時的汽車晶片供應不足，阻礙了汽車行業復甦。

台積電是世界最大的晶圓代工廠，圖為台積電網站主頁。（台積電網站）

議價能力逐步向上游企業轉移

面對目前的供應緊張局面，廠商都加緊提高產能。作為晶片代工業龍頭、市佔率超過50%的台積電日前表示，若能夠進一步提高產能，會優先滿足當前全球最短缺的車用晶片需求，持續與汽車電子客戶緊密合作，同時堅守對其他客戶的承諾。

今年的車用芯片缺貨潮，令到汽車行業產業鏈的議價能力出現轉移。以往行業供應充足時，多是汽車企業為降低成本，要求芯片供應價降價。不過現時的情況扭轉，是由車用晶片製造的上游企業，向下游提出漲價要求。

券商料晶片短缺問題持續半年

雖然半導體廠商已經開始著手擴大產能來應對突然增加的需求，不過券商認為汽車芯片短缺問題料會持續半年。長城證券研究報告指出，汽車芯片短缺或將持續半年，預計2021年上半年車用芯片供應依然存在一定壓力。短期內汽車芯片短缺的問題難以解決，國內車市上漲勢頭帶來的需求增加，使供需矛盾有所增加。考慮到半導體行業的交付時間，目前供應短缺的情況預計可能將在6至9個月的時間內才能改善。