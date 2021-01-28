財經評論｜美股單日跌幅三個月來最急　是調整或是見頂?

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-01-28 22:00

隔晚美國聯儲局議息會議，主席鮑威爾憂慮新冠肺炎疫情衝擊經濟，美股三大指數全線挫2.1%-2.6%，跌幅是去年10月底以來最急，當中道指和標普500今年以來的升幅全數蒸發。資金流入債市避險，十年期美債跌至近1厘水平，創三周低位，分析指美股累升多時，現在市場關注疫苗接種進度及供應不足的問題，加上近期美國的通脹數據初現上升趨勢，有機會對股市造成沽壓，相信調整未完。

聯儲局特別點明疫苗接種將影響經濟回升

聯儲局在聲明中除了重申經濟恢復進程取決於疫情外，亦特別提及「疫苗接種的進展」，將對經濟前景有影響。主席鮑威爾表示，新冠肺炎疫情仍然對美國經濟構成相當龐大的下行風險，又指接種疫苗工作至關重要，因當地距離實現群體免疫還要相當長一段時間。

（標指市盈率迫近歷史高位，而10年美債息持續走低。資料來源：Yardeni Research）

十年期美債跌至近1厘 三周低位

市場對美國經濟回升步伐感到憂慮，美股三大指數昨晚全線向下，齊挫介乎2.1%至2.6%，跌幅是去年10月底以來最急。特別值得留意的是，美國債市的表現。資金流入美債避險，十年期美債息率最新跌至近1厘水平，報1.014厘，創三周低位。至於一年期國債的債息更跌至新低，

港股跌幅較區內股市更急 科指挫逾4%

美股急跌拖累今日環球股市亦明顯受壓，亞太股市普遍跌1%至2%，當中港股跌幅相較明顯，恒指挫746點，跌幅2.6%；科技股成重災，恒生科技指數更急挫4.4%。

後市去向要注意三大指標

今年來美股持續創新高後，今次終於出現一次明顯跌幅，後市何去何從，有三項指標值得留意。

（1）市場恐慌情緒

今年美國股市一路向好，不過查看有「美股恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX），卻發現指數居高不下，與股市升浪出現分岐。

VIX指數是由CBOE推出，為指數選擇權隱含波動率加權平均後所得之指數。反映出投資者願意付出多少成本去對沖自己的投資風險。一般而言，VIX指數向上，意味投資者對後市悲觀，大市波動通常會增加。

值得留意的是，本月美股穩步向上時，VIX指數未有跟隨向下，反而一直企穩於20以上，反映投資者一直維持警惕。至昨晚美股大跌時， VIX 急升六成至37，是去年10月底水平，意味投資者風險胃納大幅下降。

受5G iPhone銷售推動，蘋果上季收入首破千億美元大關（路透社）

（2）龍頭科網股走勢

目前是美股是企業業績期，多間美股科技股雖然業績亮麗，甚至勝市場預期，不過股價卻未有衝高慶賀，反而是高位遇沽壓。

重磅股蘋果公司昨日公布業績向好，受5G iPhone銷售推動，單季收入首破千億美元大關，盈利亦勝市場預期，不過股價於收市盤後時段續挫逾3%，最新開市前交易時段再進一步挫逾4%。

Facebook上日公布業績，收入及盈利雙雙較市場預期為高，月活躍用戶達28億戶。不過，行政總裁朱克伯格警告，蘋果公司的iOS 14的私隱更改，可能會影響Facebook定位廣告的能力，並可能在第一季度末開始影響其業務，拖累股價收市挫3.5%。另外，晶片設計大廠超微半導體（AMD）業績良好，上季利潤急升9.5倍，不過股價急挫逾6%。

多間科技龍頭股於業績後股價表現未如理想，反映投資者高位獲利意願濃厚，由於科網板塊一向是美股升市的動力，當龍頭股股價「高處不勝寒」，將拖累大市回升的動力。

GameStop股價倍數抽升 惹白宮關注

除了國際大企業在業績發布後股價波動，一間本來名不經傳的遊戲零售商GameStop，近日因為沽空機構香櫞研究（Citron Research）與散戶在討論區「對決」，股價出現大幅波動。事緣該「散戶愛股」日前遭沽空機構香櫞看淡，發帖文，取笑買入該股的股民是傻瓜，結果觸發網民號召要一同入市，刺激股價本月累升逾五倍，昨晚單日升一倍，終於引起美國政府關注。白宮發言人今日指拜登經濟團隊與財長耶倫正密切關注股票的異常交易活動，納斯達克交易所公司的CEO指出，若發現社交媒體言論與股票的異常表現相關，就會暫停股票交易。

GameStop（美聯社）

（3）美國通脹走勢

展望今晚，美國今日將公布多項數據，包括第四季GDP初值、12月商品貿易帳、第四季度個人消費支出（PCE）物價指數等。除了關注GDP外，亦要留意的是消費支出物價指數，一向視為聯儲局預測市場通脹的指標，原因是PCE涵蓋的開支範疇較CPI廣泛。現時市場預期12月PCE為 1.3%，低於聯儲局2%通脹目標。