財經評論｜美國通脹啟動　警惕耶倫「對賭」國運

撰文： 于小龍 最後更新日期： 2021-01-30 18:04

美國經濟正在經歷一次危險的增長，美國新一屆政府也正在進行一次危險的「賭博」。新一人美國財政部長耶倫（Janet Yellen）主張「採取重大行動」，用更大規模的刺激計劃和放任的海量美元來衝擊一切危機。拜登（Joe Biden）政府正在翻版原特朗普（Donald Trump）政府的美元「暴政」。對此，全世界都在「屏住呼吸」等待事態的發展。

眾所周知，美國經濟正在遭受新冠肺炎疫情的蹂躪，2021年1月中上旬，美國日新增感染新冠肺炎的病例已經連續多日突破20萬人，疫苗接種更是進展緩慢。美國的生產、消費等基礎性經濟領域一片慘淡。

1月15日公布的美國核心零售銷售月率從上次的-0.9%繼續下探至-1.4%，初次申領失業金人數已經超過90萬人。而就在這種消費萎靡的情況下，美國的消費品物價指數（CPI）年率卻在上揚，達到1.4%，比前值上漲0.2個百分點，接近原先美國聯邦儲備委員會設定1.6%的通脹紅線。儘管從絕對數量上1.4%的通脹還是十分温和，但是對於一個消費大幅下滑的經濟而言，依然會出現通脹增加，就有些令人擔憂了。

如果沒有疫情對於美國經濟和民眾消費的打擊，美國的通脹將是一個什麼情況？此前，國際貨幣基金組織（IMF）在世界經濟展望報吿中預測2021年美國居民消費價格指數（CPI）增長幅度將達到2.8%。1月11日，素有「新債王」之稱的雙線資本（Double Line）創始人岡拉克（Jeffrey Gundlach）發出警吿，美國通脹2021年中可能回升至3%。

耶倫（左）作為美國新一屆政府的財政部長，已經明確了自己將繼續採取更大規模經濟刺激的主張。圖為，2020年12月1日，在美國德爾威爾明頓的皇后劇院，耶倫正在幫助拜登（右）在講台上尋找面具。（AP）

只有依賴經濟刺激措施支持，美國股市估值才能處於異常的高水平。這可能會對投資者構成打擊。目前，美國在股市、新增住房建設、製造業PMI等一系列經濟指標上的增長，更多的只是貨幣虛增帶來的假象。一旦攔蓄通脹的金融堰塞湖繼續推高，或出現崩漏，整個美國經濟都將被洪水淹沒。

美國經濟正陷於進退維谷的兩難境地，一種情況是，繼續撒錢、進行大規模經濟刺激，美國股市泡沫將繼續吹大，直至通脹將其捅破。另一情況是，逐步退出經濟刺激，將資金直接轉向疫情防控和基礎設施建設，隨着疫情的緩解和消費的增加，將直接導致金融堰塞湖的潰壩，美股崩盤、通脹高企，之前已經釋放的鉅額美元將對美國經濟形成反噬。

究竟如何抉擇，整個市場都在將目光盯向「白宮」，希望新一屆的拜登政府能夠有別於特朗普政府的海量美元刺激計劃，希望「拜登」不會成為「白等」。

然而當大幕拉開，人們發現的是一個比特朗普政府更大的經濟刺激計劃正在醖釀。1月19日，耶倫作為美國新一任財長的提名人，在美國參議院財政委員會進行聽證會發言。耶倫給出的方案是，美國政府必須在其下一個新冠紓困方案上「採取重大行動」。

前聯備局主席耶倫在副總統賀錦麗監誓下宣誓就職，成為美國史上首位女財長。（Getty）

這個「重大行動」包括：提供4,150億美元用於支持美國對病毒的應對和新冠疫苗的推廣，向家庭提供約1萬億美元的直接援助，向受疫情影響特別嚴重的小企業和社區提供約4,400億美元的援助。此外，部分美國人還將獲得1,400美元的經濟刺激資金。

耶倫認為，美國應該趁着利率正處於紀錄低位的情況下，採取更大規模的經濟刺激計劃，同時釋放更多資金去重建美國經濟，以便為更多的人創造就業，確保美國在日益激烈的全球經濟競爭中取勝。一向平和的耶倫甚至開始用極具誇張的肢體語言和語氣表示，更大規模的美元放水和經濟刺激的「收益將遠遠超過成本」。

而對於人們擔心的由此引發美元走弱、甚至美元信用崩塌的問題，耶倫則表示，美元和其他貨幣的價值應由市場決定，美元由市場進行調整以反映經濟表現的變化，並總體上促進全球經濟的調整。

可以說，耶倫提出的主張只不過是另一個特朗普財政政策的「放大版」和「委婉」表述。然而究其內核依然是「無限制的量化寬鬆」，一方面用濫發美元的方式繼續推高美股，儘量延緩其的預期反轉和崩潰，另一方面對實體經濟也同時進行大量投資。總之，耶倫計劃用更大的美元「洪水」來沖走疫情、沖走衰退，同時堆砌起美股和美國製造業兩個「高峰」。

圖為2021年1月29日，美國總統拜登於白宮會見財政部長耶倫。（美聯社）

可以說，耶倫目前已經從一個學者蜕變成一名合格的美國政客，這種違背經濟常識的政治煽動能力，一點不比特朗普差。對於由此造成的惡性通脹、美元貶值，耶倫根本不願意談起。對於可能造成的國際金融秩序的混亂和美元信用的下跌，耶倫只是輕描淡寫地直接推給了所謂的市場，推給了全球經濟。相比於特朗普政府「赤裸裸」匯率干預和制裁威脅，耶倫的表述則要委婉和無良得多。

耶倫計劃將美國的經濟危機、美元的通脹和信用危機轉嫁給美國的中產階級、轉嫁給全球資本市場，其以鄰為壑、危機轉嫁的實質與特朗普政府如出一轍。耶倫所謂的「促進全球經濟的調整」只不過是要讓全球經濟為美國財政「埋單」。一旦市場上出現反對聲音，所謂的市場調整將不可避免地轉化為「暴力威脅」。

因為，耶倫所提出的更大規模經濟刺激計劃，實際上意味着耶倫在用美國全部的信用和美國全部的財產進行一場「梭哈」（押上所有未放棄遊戲的玩家所能跟隨的最大籌碼）。一旦美國在政治和市場交鋒中示弱，無論是美股的崩盤，還是通脹的失控都將讓美國陷入災難。

而在耶倫温和的表面下，其實隱藏的是美國拜登政府更為「兇蠻」的實質，以及美國經濟將面臨的更為嚴重危機。