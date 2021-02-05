財經評論│美匯創兩個月高　反彈能否持續還望「超級瑪利奧」

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-02-05 21:20

美元指數連升五日，企穩91，受到最新的經濟數據符預期推動。剛公布的美國1月ADP私人就業職位增17.4萬，勝預期的增5萬個。此外，12月跌幅則由跌12.3萬個修正為跌7.8萬個。美元經歷去年急挫後，短線會否繼續反彈浪，投資者要注視以下兩大因素。

美匯指數近期上升，其實除了是反映市場對美國的貨幣政策及經濟復甦的展望，同時亦是表達了美元指數組成的一籃子貨幣組合變動，當中近日最特別值得留意的是歐元走勢。

上月歐元累挫1.6% 成美匯上升助力

歐元自今年以來明顯轉弱，因歐元國之一的意大利，正在籌組新聯合政府，政府領導換人明顯拖低歐元。事件源於上月初意大利前總理、活力黨（Italia Viva）領袖倫齊（Matteo Renzi），因不滿時任總理的孔特處理新冠疫情不當，及反對政府的預算案，決定解散執政聯盟。最終上星期二（1月26日）孔特不得不提出辭職，期望重組政府，以尋求更多黨派支持。意大利政局動盪，加上歐洲飽受變動新冠肺炎病毒影響經濟表現，拖累歐元表現，1月份歐元兌美元累計挫1.6%。

歐元在美匯指數的佔比高，佔比超過50%，因此美元近期的升勢，其實也是受到意大利政局問題、歐元走弱所推動。

前歐洲中央銀行行長德拉吉（Mario Draghi）臨危受命，負責籌組新政府（路透社）

展望美元近期走勢，投資者要關注兩大方面，第一是今晚美國將發布的非農新增職位數據，是否符合預期。現時市場預期將會增加5萬個新增職位。至於上次公布的12月的非農業職位意外減少14萬個，遠差過市場預期增加9萬個。

「超級瑪利奧」臨危受命 負責籌組新政府

第二方面，亦應關注意大利聯合政府進展。意大利政局出現新變化，有「超級瑪利奧」之稱的前歐洲中央銀行行長德拉吉（Mario Draghi）臨危受命，獲總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）授權負責籌組新政府，德拉吉有望成為新總理。

德拉吉被公認為在2012年拯救歐元區的重要功臣，憑藉以往處理歐債危機的經驗，外界對他順利籌組新政府以及推動經濟改革抱有期望，相信歐元現時處於兩個月低位的歐元，有望獲得承接。當歐元未來確定已見低位，將反過來令美匯出現回吐壓力。