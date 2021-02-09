財經評論｜Bitcoin具支付功能？ 豈會是馬斯克說了就算

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-02-09 21:22

當全球最貴的加密貨幣，遇上全球最貴的電動車上市企業。一向言行別具一格的特斯拉（Tesla）首席執行官馬斯克（Elon Musk）「加持」後，Btcoin（比特幣）一日內急升超過20%，衝破48,000美元，再刷史上新高，迄今為止累計升幅達60%。

馬斯克繼早前在Twitter上介紹了比特幣和其他加密貨幣狗狗幣（Dogecoin）後，旗下特斯拉更身體力行，投資15億美元押注比特幣，並宣布在不久將來，會接受客戶用比特幣來購買旗下電動車，成為首間接受比特幣支付的大型車廠。

比特幣一日內急升20%

消息刺激比特幣升穿42,000美元關口，按交易平台Coindesk資訊，比特幣曾高見48,226美元，為歷來首次。45,620美元，升7.2%。

馬斯克旗下特斯拉對美國證券交易委員會披露，已在比特幣上投資了約15億美元，並有望在不久將來開始接受加密貨幣作為其汽車和其他產品的付款形式。

在香港買一部電動房車Tesla Model X，價值逾100萬元，當未來有一日，特斯拉落實接受比特幣支付，可以用比特幣換成實體電動車，無疑會令人有錯覺，相信比特幣愈來愈有實體貨幣的功能，而不再是虛無縹緲的金融產品。不過，對於馬斯克有關加密貨幣的言論，卻可能是「今日的我打倒昨日的我」。不要忘記，就在上周，馬斯克才連發多條推特貼文，表達對另一種加密貨幣「狗狗幣」的喜好，當時他指「我們不需要成為億萬富翁就能擁有狗狗幣，狗狗幣才是人民的數字貨幣。」他的言論迅即將狗狗幣的價值拉升至歷史新高。不過，語音未落，他就將焦點放在另一隻比特幣了。

Tesla老闆馬斯克應網民要求，在2019年2月於Tesla Model 3推出狗狗模式。（Tesla YouTube影片截圖）

另一方面，今次馬斯克高調表示會「開創先河」，讓特斯拉接受比特幣作為支付，並急不及待投資15億美元買比特幣，不過值得關注的是，他並未有訂下一個何時開始接受比特幣支付的時間表；倘若過兩天他話風再轉，這15億美元就只是流於特斯拉的一項加密貨幣投資了。第三，接受比特幣作為企業的支付貨幣，也不是馬斯克一個人說了就算。所謂貨幣，不同的經濟學說有各種理解，但大體離不開三大功能，就是支付、保值及匯兌功能，一旦Tesla落實接受比特幣付款，比特幣就首次具備了兌換實物（汽車）的功能。

倘接受比特幣支付 特斯拉應先交代如何入帳

不過，即使未有投資比特幣的市民，都總會聽到過比特幣的價格大幅波動。實際上，比特幣上月初高位曾見40,000美元，不過不足半個月一度跌至30,000美元左右，至今日再度突破高位見47,000美元。當特斯拉接受比特幣付款後，對企業的財務狀況會有什麼影響呢?企業收到的比特幣，又應當如何入帳呢?是按收入入帳？或是按金融投資產品的公允值入帳？這個問題，相信是特斯拉需要向美國的證券監管機構解釋清楚，同時亦需要向股東交代。

同時特斯拉的現金流，一向是投資分析師高度關注的，是用來量度集團股價的一項重要指標。截至去年底特斯拉持有190億美元現金，買入比特幣的15億元資金，相當企業8%的現金。特斯拉指出，投資比特幣是公司廣泛投資政策的一部分，以實現現金收益多樣化和回報最大化，並指未來可以不定期或長期收購和持有數字資產。

美元貶值隱憂 或促成馬斯克放手一博

特斯拉現時正處於積極投產期，繼集團於上海的超級工廠正在拓建及陸續投產Model Y及Model 3，同時亦正在德國柏林再建新一個超級工廠，印度、印尼（全球最大鎳生產國，鎳是製造電池的一個重要原材料）都是集團積極進軍建廠的新國家，各地即將迎來的大額投資，是對企業資金周轉能力的考驗。面對手上的百多億美元，隨時會因為美國的量化寬鬆貨幣政策而面臨貶值，可能是支持特斯拉放手一博，押注比特幣的一大考量。

（Elon Musk@twitter）

從比特幣單日曾急升20%，刷新史上新高的強勢來看，投資市場對特斯拉賦予比特幣真實貨幣功能的憧憬甚深，不過，對於特斯拉這間傳奇企業，接受比特幣作為交付貨幣，是不是相當於和「去美元化」走得愈來愈近呢?比特幣的高波動性，將對企業財政及資金流帶來什麼影響呢?值得繼續關注。