財經評論│歐冠昇如何突圍而出成港交所新CEO　最大挑戰是什麼?

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-02-11 08:00

港交所新CEO終出爐，是摩通私人銀行國際市場首席執行官歐冠昇（Alejandro Nicolas AGUZIN），早前並未有消息傳出他是CEO侯選名單之一，市場都對這位為摩通效力逾三十年的人物，為何能夠成為港交所首位外籍的行政總裁充滿猜想。

歐冠昇獲港交所總裁職位的三大猜測

翻看歐冠昇的履歷，過去三十年來他一直是投行摩通在不同地域的領導階層，顯然對金融市場的認識和了解是深入和豐富的。對於他為何會成為執掌港交所人選，相信有機會是他在美洲的工作經濟豐富，獲得港交所遴選委員會委員看中。

歐冠昇早於1990年就已加入摩通，首二十年主力在拉丁美洲及紐約兩邊工作，負責收購合併、資本市場業務，曾出任摩通拉丁美洲行政總裁。可以推測，他的工作經驗為他與這些外國企業高層建立了強大的人脈，相信可以幫助港交所未來加大吸納海外企業來港上市，打破現時只集中取得中國企業IPO的刻板印象。

另一個猜測，則是歐冠昇能夠符合港交所的三大集團戰略，除了是進「立足中國」、「連接全球」之外，還有一個是「擁抱科技」。談到金融科技，摩通在此領域的發展表現突出，早於2017年收購網上支付商WePay ，為集團首宗金融科技併購；於前年又突破性推出了機械人投資顧問服務 （Robo-adviser），利用AI智能技術，降低投資買賣成本。歐冠昇在摩通金融科技領域的經驗，或能幫助港交所的金融系統進行技術升級。

特別是港交所近年開始區塊鏈（Blockchain）技術應用，正研究北向股票通使用區塊鏈技術，不過，之前李小加早幾個月曾指出，相關技術仍在起步階段，要確保交易普及所有投資者。未來當歐冠昇接任，可以將以往投行的金融科技經驗，進一步在港交所的系統上發揮。

同時間，粵港澳大灣區的「跨境理財通」諒解備忘錄剛於上周簽訂，本港銀行界態度對此積極。出身自私人銀行、習慣面對富豪大客戶的歐冠昇，相信能就本港金融產品的跨境發展，帶來更多新意念及啟發，這有機會是他能夠獲得港交所聘書的理由之一。

前任李小加展現的國策洞察力 新任能否繼承是一大挑戰

不過，要成為港交所的掌舵人，不但要具備豐富的金融行業經驗，對於中國的經濟政治及資本發展戰略，亦必須有深刻的理解。

回頭細數過去數年李小加的成績表，最耀眼的必然是中港股市互聯互通機制

回頭細數過去數年李小加的成績表，最耀眼的必然是中港股市互聯互通機制。滬股通率先於2014年出台，其後的深股通，再走到2018年互通資金額擴大，這一系列股市的體系變動，和中國的金融市場日益開放，吸納外資的戰略方向，是相輔相成的，特別是在2018年MSCI新興市場指數納入A股的進展是有密不可分的關係。

李小加能成功推動互聯互通機制的誕生，應記一功的是他個人獨有的對中國經濟政策的理解和發展趨勢的判斷及預示能力。這種判斷及預示能力，是因為他不但是在摩通工作多年，同時是他曾任中國財政部的美國律師，參與發行中國首次面向全球的主權債務，以及在美林證券時期，參與了中國資本市場對外開放的進程。這種對中國政策的觸覺，是難以單單依靠在金融市場和有錢人打交道、和企業高層打交道，推行行業併購而培養出來的。

歐冠昇於近十年才開始轉至亞洲及香港工作，擔任摩根大通亞太區主席兼首席執行官。任內他致力推動摩通拓展在中國及亞太區的業務。功績之一是打造摩通成為目前少數在內地具備全方位服務及業務能力的國際銀行，轄下公司包括全資擁有的商業銀行、由其控股的證券公司、一家期貨及期權公司，以及一家資產管理公司。

無疑歐冠昇在摩通的工作履歷是漂亮的，曾出任拉丁美洲及亞太區的管理階層，不過他的投行私人銀行風格濃厚，着重財務報表上的數字增長，是否能夠透徹理解港交所在中國金融策略上的部署呢?乃至和內地金融機構討論本港的債券通及跨境理財通進展時，能否在追求港交所的利潤增長的同時，兼顧到內地監管機構對跨境資本流的顧慮及考量，這些將是歐冠昇5月正式上任時一大考驗。