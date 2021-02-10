港交所任命後證監會進行盡職調查　有悖程序　北京存四大擔心

撰文： 吳子秦 最後更新日期： 2021-02-10 23:35

《南華早報》引述知情人士指出，證監會（SFC）於今日（2月10日）舉行董事局會議，討論有關港交所下任行政總裁人選，並決定通報政府，將對歐冠昇（Nicolas Aguzin）進行盡職調查。 按正常程序來說，背景調查應在任命前完成，今在港交所（0388）前日宣布委任歐冠昇後次日，證監會宣布該舉動，行為頗不尋常。

據報道，證監會將在進行背景調查，然後再決定是否批准歐冠昇擔任行政總裁。這即證明，在港交所宣布該任命時，確實未獲證監會書面批准。而相較於11年前，李小加當年是獲得證監會書面批准，才正式宣布任命的。

當然，既然港交所已經宣布任命，正常不應臨時換角，不然就鬧大笑話。但程序上有悖常規，顯然表示港交所沒有做好事前溝通，以至於專門為此開會卻無法做出批准。而證監會此舉，似乎也是「警告」港交所不要過於狂妄。沒有獲得證監會書面批准原本這就不符合程序。事發至此，唯財爺陳茂波還未開腔表態。

此前，對於歐冠昇的任命，港交所主席史美倫對此回應時未有回應是否獲得中方認可。顯然，該任命確實只需獲證監會准允許，北京自不會插手。相信北京只會尊重決定。但事實上，據北京接近中央人士透露，對該任命有多個層面的擔憂。 主要是四個方面。

2月8日，港交所宣布委任歐冠昇為下任行政總裁人選。（資料圖片/江智騫攝）

其一，在當下中美博弈正值膠著期，特別空前強調國家安全的現階段，港交所啟用了這樣一號人物，不得不心生疑慮；

其二，中央對於香港國際金融中心的定位再三確認，如何運用和發揮好香港國際金融中心是有戰略部署的。特別是港交所和內地在加強加深互聯互通方面，有很重要的部署。歐冠昇作為外籍人士，能否了解到中國國情，了解如何和政府、業界以及投資者打交道，是需要密切關注的方面，這點存疑。

其三，以這麼多年來中國同西方打交道的過程當中，都存一個共同問題：中國講政治、講戰略、講規劃，甚至要講求「勢」，而西方文化並不是如此，往往會限於「事」的本身。能不能談，為什麼不能談，問題是什麼，如何解決這個問題……在中美貿易戰博弈這幾年中，雙方的差異性經常顯現。而如今北京人事對歐冠昇有同樣的擔憂。

其四，歐冠昇顯示是一位資深「金融佬」。「金融佬」是什麼概念？追求賬面利益。對於「金融佬」來說，在意股價、在意財務報表。而對中央對於港交所的考慮，顯然不在於此。這就一定會出現典型的雞同鴨講。