美元回吐如期而至　通脹走勢令市場跌眼鏡│巨子點評

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-02-11 19:00

今年投資市場的主題之一是「再通脹」(reflation)，主要受到去年環球央行大規模量寬「放水」，帶動環球股市今年表現向好。不過，最新美國公布的通脹數字卻把市場的熱情稍為冷卻，因核心通脹數據連續第二個月保持不變，令到早前押注通脹上升的投資者失望，美債息受壓，令美元的回落如期而至，最新報90.4，跌至兩周低位。

美國核心通脹連續兩個月持平

美國1月消費者價格較去年12月上升0.3%，較上年同期高1.4%。不包括食品和能源項目的核心通脹，較上年同期上升1.4%， 遜市場預期。更令市場驚訝的是，按月計核心通脹再度維持升幅，是連續兩個月持平。數據發布後，美國債息明顯回落，當中十年期債息進一步跌至1.145%。

在上周的《美匯創兩個月高 反彈能否持續還望「超級瑪利奧」》一文中，已經提及美匯指數升至兩個月高位的強勢，有機會出現掉頭轉向。當時提出的因素，主要是關於意大利政局的進展，有「超級瑪利奧」之稱的前歐洲中央銀行行長德拉吉（Mario Draghi）臨危受命，負責籌組意大利新聯合政府，外界對他順利籌組新政府以及推動經濟改革抱有期望，有利歐元回升。

德拉吉成功獲得不同黨派的支持，意大利借貸成本跌至一個月低

德拉吉獲跨黨派支持 支持歐元反彈

現在初步看來，德拉吉並未有令市場失望，他成功獲得不同黨派的支持，不但獲得中左翼民主黨（民主黨）和中間派意大利活力黨（Italia Viva）的支持，就連前意大利總理貝魯斯柯尼亦證實，他所在的中右翼意大利力量黨（Forza Italia party）對德拉吉領導的聯合政府，投下信任的一票。貝魯斯柯尼在接受當地媒體採訪時指出，「相信德拉吉的政府不會是一個技術官僚政府，而會是一個全國團結一致應對疫情緊急情況的政府。」

意國聯合政府的進展良好，燃起市場對經濟改革的期望，本周意大利的借貸成本明顯向下，觸及一個月低點。意大利政府債風險溢價(即意大利和德國十年期政府債券收益率息差)，降至95個基點，創下2015年以來的低水平，債息的下跌反映了市場預期意大利的聯合政府有望組成，能夠更聚焦地挽救疫下經濟。

英鎊歐元雙雙走高 不利美元

意國債息向下，對歐元構成上升動力。最新歐元兌美元正企穩1.2樓上，新報1.2127，創近兩周高。

除了歐元上升，另一方面，英鎊的升勢亦同樣令美匯受壓。英國央行上周的議息會議上，點明或會延後實施負利率，指出銀行需要至少六個月，才能為負利率做好準備，促使貨幣市場把押注英國實施負利率的時間延後到 2022 年 2 月，央行的言論支持英鎊進一步造好。最新英鎊兌美元報1.3845，創近三年高。