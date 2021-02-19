財經評論｜諾輝快手一籤難求　實名制有效杜絕IPO重複認購

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-02-19 23:12

焦點新股近期上市動輒爆升1倍，吸引超過100萬人參與。先有上月上市的醫渡科技（2158）首日急升1.5倍，再有視頻股快手 （1024）以及本周上市的諾輝（6606）首日分別急升1.6倍及2.1倍。

不過，新股一手難求，逾百萬人申購的諾輝，最終只得約7萬人中籤。市場詬病新股機制存漏洞，未能阻攔重複申請。特別是諾輝出現逾一萬份重複申請，或是有人擬透過銀行或券商等不同方式多次申購。市場消息指港交所正要求券商，提交抽中諾輝的客戶姓名和身分證號碼，相信是要打擊重複申請的問題。

因諾輝出現逾一萬份重複申請，市場消息指港交所正要求券商，提交抽中諾輝的客戶姓名和身分證號碼，相信是要打擊重複申請的問題。（資料圖片/江智騫攝）

上市規則點明重複認購屬違規

根據上市規則，每個人只能作出一項認購申請，目的是為了維持新股配發的公平性。規則訂明，新股發行人、其董事、保薦人及包銷商必須確保能鑑別及拒絕受理「重複認購」或疑似個案。一旦發現有抽投資者利用不同賬戶或券商重複申請，理論上均會被無效。

不過，網上討論區不時有人教授如何走灰色地帶，透過開立多個銀行戶口、券商戶口，重複申購新股。按道理申請銀行戶口及證券戶口，都需要遞交身分證明文件，為什麼仍然無法有效阻斷重複申請呢?

文件呈遞存漏洞 有人網上開班教走灰色地帶

原因之一是現時文件呈遞方式漏洞。現行機制下，券商為客戶認購新股時，未有規定一定要提交客戶姓名及身份證明號碼，部分券商會改為遞交內部參考名稱及編號，因此難以發現是否重複申請。

重複認購新股的漏洞存在已久，早在2006年有傳媒揭發投資者成功重複認購當年的大熱新股工商銀行（1398） （新華社）

另一個原因是，現時未設有中央機制，供券商核對客戶是否有利用其他戶口認購新股，即使提交客戶姓名及其身份證明書號碼，過戶處亦可能未必能識別重複認購。

重複認購新股的漏洞存在已久，早在2006年有傳媒揭發投資者成功重複認購當年的大熱新股工商銀行（1398）。公共專業聯盟財經政策發言人甄文星指出，雖然上市規則有要求發行人及包銷商等鑑別及拒絕重複認購，可是機制未有統一要求券商遞交客戶資料的格式及內容，增加完全識別出重複申請的難度。他又指出，與提供回佣上市或造假上市等相比，監管機構可能認為不值得花大量資源處理重複申請，造成漏洞多年來未被堵塞。

證監會正就港股「實名制」展開諮詢

顯而易見，其實要打擊重複申購的關鍵，是要建立一個完善的身份查册系統可以供新股發行人、保薦人、相關參與者如銀行、券商等，將客戶的身分證明文件號碼集中在一個資料庫之內，用以保障每人只可以申購新股一次。

其實，監管機構正就此類身份文件識別系統進行諮詢。證監會在去年12月，就俗稱港股「實名制」的投資者識別碼制度展開諮詢，至今年3月4日止。

根據諮詢文件，建議受規管中介人為每名客戶編排一個唯一識別碼、即券商客戶編碼（BCAN），附以其姓名、身份證類別及號碼等個人資料，一同提交至由聯交所維護的中央數據資料庫。

機制的好處在於，當監管機構發現可疑交易時，能快速辨識投資者身份。同樣道理，這個投資者身份數據資料庫，其實亦可以應用在新股認購之上。

目前證監會的建議仍然在諮詢階段，正收集各業界持分者意見，亦要回應投資者對私隱問題的顧慮，同時亦涉及券商、交易行提升或更改系統以作配合，將令券商業界的營運成本提高。不過，「實名制」有助杜絕重複申請新股的不法做法，因此在投資者私隱、業界營運成本以及本港新股市場的公平性問題上，業界需要進一步協商，謀求一個平衡的做法。