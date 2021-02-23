財經評論│人行政策未收緊　為何中港股市率先下挫？

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-02-23 08:30

北水南下成為港股資金的一大動力，今年牛年復市至今，人行透過公開市場操作，在市場淨回籠接近4,000億元（人民幣‧下同）。投資者關注，在下月初全國兩會（人大及政協會議）開幕之前，內地的資金流動性會否偏向收緊，影響大市升勢。周一（22日）滬深兩市跌幅明顯，滬深300指數挫3.1%；上證綜合指數及深證成份指數挫1.5%及3.1%。深證創業板指數重災，挫4.5%。港股方面恒指挫1.1%，科指更急跌逾5.5%，穿一萬點大關。不過，觀察內地利率水平及貨幣政策走向，資金成本並未如市場擔憂的上升。

人行上周至今累計淨回籠近4000億人民幣

計及上周六的逆回購，人行上周累計合共進行500億元逆回購，以及2,000億元中期借貸便利（MLF）。同期有3,800億元逆回購和2,000億元MLF到期，按此計算，人行在春節後從市場淨回籠3,300億元。計及今早人行再進行100億元逆回購，再實現淨回籠400億元，即是人行「收水」合共3,700億元。

數據顯示，今年春節前，人行總共投放人民幣4,300億元跨節資金，比去年春節前少投放7,500億元，投放量在歷年春節前處於低點。

雖然人行投放的資金額度上是有明顯的收窄，不過從逆回購的利率看，逆回購利率維持不變，同時觀察內地資金狀況，人行的資金回籠，並未有帶動內地利率明顯上升，反映整體資金成本並未有提高。

7日期銀行間質押式回購利率重上2厘惹關注

內地的上海銀行間同業拆借利率（Shibor），隔夜息一度在上周內地復市首天，抽升逾40個點子至2.3410厘，是超過2周的高位，令市場關注銀根是否偏緊張。不過，觀察息率走勢於近日已經明顯回落，今早最新報1.5120厘。留意較長期的息率，一年期Shibor自上周開始，一直窄幅徘徊3.03至3.07水平，反映資金流動性變化不大。

不過，人行關注的利率指標之一，7日期銀行間質押式回購利率（DR007），則見上揚。據《WIND》數據顯示，DR007已經重上2厘水平，加權平均值最新上揚2.1709，上升逾15個基點，值得投資者關注。

WIND數據顯示，7日期銀行間質押式回購利率上升15個點子，重上2厘水平

人行指應關注整體市場利率 而非資金操作量

對於市場關心內地的資金流動狀況，人行旗下的《金融時報》早前發文表示，當前已不應過度關注人行公開市場操作數量，否則可能對貨幣政策取向產生誤解，重點關注的應當是人行公開市場操作利率、中期借貸便利（MLF）利率等政策利率指標，以及市場基準利率在一段時間內的運行情況。

LPR利率連續十個月不變

新春後首次公布的LPR（貸款市場報價利率），是連續十個月按兵不動，當中1年期LPR為3.85%，5年期以上LPR為4.65%。 中信證券亦表示，LPR連續10個月持平，MLF等量續作，釋放政策中性信號，顯示貨幣政策取向維持穩定，預計LPR之後仍較大機會維持不變。

從內地長線資金利率的變化維持穩定，反映人行的貨幣政策仍然中性，不過面對資金連日回籠，加上股市近期累績升幅巨大，難免對本來「牛氣衝天」的中港股市，提供一個向下回吐的借口，資金有機會從估值高昂的科技股及醫藥股，逐步換馬至舊經濟股及電訊股等防守性板塊。