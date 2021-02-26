恒指今早最多瀉逾900點　拆解跌市三大因素

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-02-26 12:59

港股今早隨外圍股市急挫，受累美債債息一度升穿1.6厘，創逾一年高，美股道指自歷史新高急跌，收市挫559點。恒指今早最多急挫逾920點，近午市跌幅明顯收窄至700餘點；科指自周一（22日）跌穿一萬大關後，今早更一度失守9000關口，最多急挫逾550點或5.8%，科指成分股全線見紅，港股慘成提款機。

美國債息回報超越股票股息率 觸發股市大跌浪

分析認為，恒指跌勢受累兩大因素，第一固然是美國債市急跌，債市急升至逾一年高位，指標利率美國10年期公債收益率是逾一年來首次突破1.6厘，超越了標普500指數的預測股息回報率1.48%，意味持有市場認為極低風險的債券回報率，竟然比持有波動性強的股票，能夠獲得更高的現金回報，因此觸發美股大跌，並延伸至亞洲股市的跌浪。

今早最新十年期美債債息新報1.475厘，回落4個點子；30年期美債報2.263厘，跌4.6個點子。

最新十年期美債息回落至1.47厘水平

昨晚美債市場，其實亦有另一單負面消息，美國財政部拍賣620億美元7年期國債，惟市場反應遜預期，當中中標息率較早前急升逾4個點子，是近期拍債中最差的表現；投標倍數只有2.04倍，反映投標反應淡靜。有分析師以「恐怖」來形式是次拍賣結果。

「止賺盤」收割 進一步推低大市

另一方面，恒指本月初連升七日，累積升近二千點，指數上破三萬一大關。早前入市的投資者獲利甚豐，當股市出現些風吹草動，難免觸發大量「止賺盤」提早收割，進一步推低大市。

本周三（24日) 財爺宣布上調股份印花稅後，港股大成交急跌，恒指急挫逾900點，成交破紀錄升至3,530億元。同日內地北水扭轉連日流入港股的趨勢，罕見錄得凈流出近200億元，為歷史新高，多隻愛股如騰訊、港交所及美團點評的凈沽盤均超過40億元

昨日(25日) 港股通(滬)錄凈流出6.05億元，不過來自港股通(深)錄得凈流入23.05億元，令整體北水凈流入17億。

公用股成逆市資金避風港

股份板塊方面，科技股急挫，騰訊（0700）及美團（3690）挫2.6%及5.7%，阿里巴巴（9988）及小米（1810）挫逾4%。科技指數中，跌幅最急的首三大股份是微盟集團（2013）、心動公司（2400）及網易（9999）﹐齊挫7%-10%。

早前急升的金屬資源股跌幅更大。江西銅（0358） 、洛陽鉬業 （3993）及紫金礦業 （2899）挫7%至0%。五礦資源 （1208）跌幅更大，接近12%。

不過，公用股成逆市資金避風港，中電（0002）、領展（0823）及長建（1038）微跌不足1%。煤氣（0003）更逆市升0.3%。