兩會前瞻｜瑞銀汪濤︰或不設具體經濟增速目標　新基建投資續增長

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-03-01 13:10

全國兩會即將於3月5日召開，屆時將明確今年主要的經濟目標和政策定調。瑞銀亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤預計，今年兩會將基本延續十九屆五中全會所列出的主要發展目標，以及去年12月中央經濟工作會議中所設定的政策基調。

考慮到今年經濟增長有望大幅反彈，汪濤預計政府在今年將更加注重防風險和控槓桿，可能下調財政預算赤字率，穩健的貨幣政策可能更加強調精準適度。今年兩會還將批准和公佈十四五規劃綱要全文，其中將包括改革開放、科技創新、綠色發展等重要主題。

分析指，中國今年或不設定具體的經濟增速目標。﹙資料圖片﹚

不設定具體的經濟增速目標 或僅設定目標下限

疫情衝擊過後，今年國內經濟有望在去年的低基數上大幅反彈（瑞銀預測全年實際增速為8.2%）。基於此，汪濤認為政府今年可能不會設定具體的經濟增速目標，或者僅設定一個目標下限並留出足夠的上行空間（比如至少達到6%），以免誤導市場。例如，如果政府將今年的經濟增速目標定在8至9%（即大部分經濟學家預計今年可實現的增速範圍），那麼部分地方政府和企業可能會認為寬鬆政策會繼續保持或有所加碼，而如果政府將目標只定在6%，市場可能會認為政策會大幅收緊。

此外，在海外疫情和全球經濟復蘇不確定性猶存的情況下，政府可能也難以確定一個具體的增速目標。不過，汪濤預計十四五規劃可能會為未來5年的平均經濟增長設定一個目標區間，比如5%左右，並強調提高增長品質和可持續性。

財政政策正常化 小幅下調官方預算赤字率

2月26日召開的中央政治局會議要求「積極的財政政策要提質增效、更可持續」。汪濤預計今年官方一般公共預算赤字率會從去年的3.7%降到3%或以下，增廣財政赤字率可能會下降3個百分點左右（瑞銀估算去年提高了4個百分點），政府今年不會再發行特別國債（去年發行了1萬億元），下調地方政府專項債的新增額度（從去年的3.75萬億降到3萬億左右），同時去年實施的大部分減稅降費政策到期後不會再延期。

瑞銀料，可再生能源、5G和其他數位基建等「新基建」的投資會繼續快速增長。﹙資料圖片﹚

汪濤又指，雖然政府可能會對部分減稅降費政策延期或出台新的政策，特別是對中小企業的優惠政策，但預計整體減稅降費規模會比去年小得多。瑞銀估算的增廣財政赤字包含了政府預算赤字、土地出讓淨收入、以及基建相關的地方政府平台債務及其他準財政支出。今年廣義財政政策支持力度減弱意味著基建投資增速可能有所放緩（瑞銀預計將從去年的3.4%放緩至2%左右），但可再生能源、5G和其他數位基建等「新基建」，以及公共交通網絡建設方面的投資會繼續快速增長。

貨幣政策逐步正常化

對應去年12月中央經濟工作會議和近期中央政治局會議中的表述，兩會可能重申「穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度」。再結合近期央行的表態，汪濤認為貨幣政策正常化的節奏可能會根據經濟形勢和市場狀況隨時微調，以反映疫情相關的不確定性、信用市場和市場利率的波動。雖然瑞銀預計今年全年CPI的平均增速不到2%、低於政府可能設定的目標（3%左右），但該行認為影響貨幣政策正常化的主要因素是政府在防風險和控槓桿方面的考量。

信貸增速放緩 但非加息

瑞銀預計政府會將今年社會融資規模增速目標設定為「與名義GDP增速基本匹配」。該行預計今年年底調整後社融增速（剔除股票融資）可能會從去年10月13.8%的本輪周期峰值放緩至10.8%（預計官方社融增速為10.7%）。

瑞銀估計，如果經濟的反彈超預期、且美國利率進一步上行推動美元走強，人行加息幅度也可能更大。﹙資料圖片﹚

另外，汪濤認為信貸增速的放緩主要來自減少流動性投放、收緊宏觀審慎措施、降低政府債券發行規模，以及持續規範影子信貸。她預計人民銀行可能會在秋季小幅上調逆回購操作利率和MLF利率5個基點，但如果經濟的反彈超預期、且美國利率進一步上行推動美元走強，那麼國內加息幅度也可能更大。

此外，政府可能重申要嚴格落實對房地產相關信貸的監管規定、推進對網路借貸活動的監管合規整頓，以及加強互聯網平台經濟領域的反壟斷和反不正當競爭。另一方面，為降低政策正常化可能帶來的潛在負面影響，汪濤認為政府可能會延長部分對中小企業的金融支持政策，以避免其出現信用緊縮。