恒指季檢｜藍籌新貴受追捧　邊隻曾抽高一成　最獲分析師看好？

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-03-01 15:42

恒指反彈重上二萬九大關，盤中升幅一度最多擴大逾570點，三隻藍籌新貴阿里健康（0241）、龍湖集團（0960）及海底撈（6862）今獲投資者追捧，股價走高3%-8%。其中阿里健康股價今早裂口上升，突破十天線，最高一度抽高11%，成交額超過13億元。

至於被市場人士形容為「爆冷」入藍籌的龍湖集團，今日股價表現亦亮麗，今早裂口走高，盤中最多揚8%，逼近三個月高位。

線上醫療行業 「吸金」能力高

對於三隻恒指新貴的投資策略，平證證券（香港）研究部主管郭冰樺接受訪問時指出，最為看好阿里健康，認為線上醫療健康行業在內地的發展急速，同時除了阿里健康外，還有京東健康（6618）及平安好醫生(1833)這些行業龍頭股都已經陸續在港股上市，並且吸引到科技基金吸納，突顯行業「吸金」能力。

內地三大線上醫療健康行業龍頭股已經陸續在港股上市，並且吸引到科技基金吸納，突顯行業「吸金」能力

對於龍湖集團獲納入藍籌，郭冰樺坦言感到意外，因為成分股中已經不乏中港地產股，同時對於早前「染藍」呼聲高的比亞迪(1211)，未能成功納入藍籌，他認為該股未來仍然有機會「染藍」，特別是要留意今日下午恒指公司將公布改革建議諮詢結果，市場形容為五十年來最大改革，相信會回應市場對加大新經濟股佔比的期望。

農夫山泉高位回吐逾兩成 有撈底空間

國指成分股方面，農夫山泉(9633)及碧桂園服務(6098)雙雙獲納入指數，郭冰樺較為看好農夫山泉，他指出，農夫山泉的品牌能力強，內需概念重，而且股份已經較高位回吐逾兩成多，投資價值較高。

郭冰樺較為看好農夫山泉，指其品牌能力強，內需概念重（網上圖片）

碧桂園服務「三喜臨門」 股價未能衝高

至於碧桂園服務接連有好消息出爐，股份剛於上周五發盈喜、宣布新收購同業藍光嘉寶服務(2606)，同時獲納入國指，可謂三喜臨門。不過，股價方面今日未見有太大升幅，最新持平報63.8元。郭冰樺解釋指，物業管理股行業於去年獲市場追捧，主要是看好去年疫情下對物業管理公司的收費及需求有所提高，不過到今年認為相關行業利好消息已經反映，略嫌未夠主題性。