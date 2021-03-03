去年SPAC佔美IPO總規模近6成　香港、倫敦不甘示弱「照跟風」

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-03-03 14:05

特殊目的收購公司（SPAC）於美股市場方興未艾，更吸引部份本港大孖沙前往當地成立SPAC及籌集資金。香港、英國亦不甘示弱，邁開了追趕的腳步。

綜合媒體報道，英國政府預計在周三（3日）正式宣布一項提議，其中可能包括引入雙層股權結構、擁抱SPAC交易等措施，以便在英國退歐之後保持作為歐洲金融中心的地位，與美國金融業展開更平等的競爭。

英國暗示支持放寬上市規則，其原因正是在於倫敦金融城在退歐之後面臨挑戰。

英國政府可能引入雙層股權結構、擁抱特殊目的收購公司（SPAC）交易等措施，以便在英國退歐之後保持作為歐洲金融中心的地位，與美國金融業展開更平等的競爭。(Henry Nicholls/路透社）

今年1月初，每日約有價值60億歐元的股票交易額，從倫敦轉移到巴黎和阿姆斯特丹的新交易平台，且這些交易額重返英國的可能性極少。為了確保倫敦金融城仍能與紐約、新加坡等地相匹敵，向較能吸引科技初創企業來倫敦上市的SPAC交易敞開大門，也就成了英國上市規則改革計劃的一環。目前，倫交所並非沒有SPAC股票。

根據英國目前的監管規定，一旦選定目標收購公司，SPAC的股票就必須停牌，且在交易說明書公布之前不能恢復股票交易。在這一關鍵障礙之下，2020年初以來，僅有一家SPAC選擇在倫交所上市。而且，許多英國本土企業，比如電動汽車公司Arrival、博彩數據公司Genius Sports等等也選擇奔赴美國進行SPAC上市。

值得關注的是，近兩年來，SPAC交易在美國十分盛行。2020年，共有229家SPAC公司在美國上市，籌資總額高達760億美元，佔去年美國IPO總規模的59%。今年較早前，美國新增SPAC IPO達56宗，籌資總額達160億美元；而傳統IPO僅有9宗，募資總額僅有40億美元。

財政司司長陳茂波周二（2日）表示，政府已要求港交所及金融監管機構研究在港推行SPAC上市機制。（資料圖片）

同時，香港也計劃開始跟隨這股SPAC熱潮。

財政司司長陳茂波周二（2日）表示，政府已要求港交所及金融監管機構研究在港推行SPAC上市機制，他透露正在考慮中，但並沒有提供時間表。陳茂波稱，在港推行SPAC機制的目的為增加新集資渠道，同時不減弱對投資者的保護。

不過，與此同時，SPAC的火熱市場表現也引發部分投資者的不安。

高盛CEO David Solomon此前警吿，目前美股藉由SPAC大量快速上市的盛勢不能持續。SPAC可能是傳統股票公開發行的一個不錯的代替品，但這種形式並非沒有缺陷，他目前高度關注SPAC上市的動機。

有「股神」之稱的巴菲特黃金搭檔芒格則稱，「沒有它們（SPAC），世界會更好。這種對尚未被發現或挑選出來的企業的瘋狂投機，是令人惱火的泡沫迹象。投行連狗屎都賣，只要賣得出去。」